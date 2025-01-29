Seda Selek ve Serhan Asker hakkında adli kontrol talebi

Gazeteci Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alındı. Pehlivan'ın ardından programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Pehlivan ve Selek'in ifade işlemleri tamamlandı. Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri dün tamamlandı.

Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker bu sabah adliyeye sevk edildi. Pehlivan, Selek ve Asker'in savcılık ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Seda Selek ve Serhan Asker’i adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcılığın Pehlivan hakkındaki kararı bekleniyor.

Gazeteci Seda Selek, savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaklaşık 3 buçuk senedir Halk TV'de çalışmaktayım. Burada hafta içi her gün Neden Sonuç isimli programı hazırlayıp sunmaktayım. Bu program genelde önceden belirlenmiş konu ve konuklarla yapılmakta ise de gündemde harici gelişen konularda anlık kanal yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda gündemde değişiklik olabilmektedir.

O günkü programda da aslında konular daha önce belirlenmiş farklı konulardı ancak program esnasında Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı yaptığı bilgisi geldi ve programdaki konuda doğal olarak oradaki yayına bağlanması akabinde açıklamaların konu olduğu program haline evrildi. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları canlı yayınlandıktan sonra konuklarla bu yayına ilişkin konuşuldu. Şu anda yayını tekrardan izlemediğim için konuklarla ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Ancak genel olarak yaptığımız konuşmalar kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik konuşmalardı.

Daha sonra bu konuşmalar gerçekleşirken rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı, bunu yayına alacakları söylendi. Ben de bunun üzerine çözümleme tutanağında da görüldüğü üzere "Barış Pehlivan evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar, Barış Pehlivan paylaştı herhalde bende bilmiyorum. Bir dinleyelim" dedim ve bu ses kaydı yayına verildi. Bana bu kaydı Barış Pehlivan'ın yaptığı ve paylaştığı yönündeki bilgiyi rejiden kimin verdiğini şu an için hatırlamıyorum. Reji çok kalabalık bir yer orada bulunanlardan biri vermiş olabilir. Ancak söz konusu haberin girişindeki beyandan da anlaşılacağı üzere benim böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Kaydın yayınlanmasından önce konuklarla yapılan konuşmalarda ise söz konusu bilirkişiyi etkileme veya yönlendirmeye yönelik herhangi bir beyanım olmayıp yukarıda da belirttiğim üzere programda gelişen harici gündem nedeniyle bu yönde daha önceden yapılmış bir hazırlık da yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."