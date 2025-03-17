Sedat Bozkurt: Bahçeli'nin sürekli yatmasını gerektiren bir tedavi süreci var

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin son durumu Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, köşesine taşıdı.

Bozkurt, 6 Şubat'tan bu yana görüntü vermeyen Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin olarak, "Çok ciddi bir operasyon geçirdi. Çok erken ayağa kalkmak istedi. Ve bu başka bir sorun yarattı. Şimdi sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiren bir tedavi süreci var" dedi.

Bozkurt, yazısında, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu devletin en gizli bilgisi olmaya devam ediyor. Çok ciddi bir operasyon geçirdi. Çok erken ayağa kalkmak istedi. Ve bu başka bir sorun yarattı. Şimdi sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiren bir tedavi süreci var. Bu nedenle hiçbir fotoğrafını göremiyoruz. Yanına da sadece Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker girip çıkıyor. Genel Başkan yardımcılarına bile izin yok. Onlarla da telefonla konuşuyor herkesle olduğu gibi…"

AMELİYAT OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek"; MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in yaptığı son açıklamada ise, "Genel başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır" denilmişti.

Ameliyatın üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçti.