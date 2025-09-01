Sedat Göçmen doğum gününde anıldı: “Rahat uyu arkadaş, değerlerin ve düşlerin yaşıyor”

Devrimci Yol hareketinin Karadeniz sorumlusu Sedat Göçmen, İstanbul’da mezarı başında anıldı. Anma, 28 Ocak 2025 günü yaşamını yitiren Göçmen’in 73’üncü doğum günü için yapıldı.

Feriköy Mezarlığı’ndaki anmaya Göçmen’in ailesi ve çok sayıda yol arkadaşı katıldı.

Tören, Göçmen’in mezarının üzerine Metin Yurdanur tarafından yapılan anıt heykelin başında gerçekleşti.

SEDAT GÖÇMEN YAŞIYOR

Anma, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın konuşmasıyla başladı.

Taş, “Sedat abiyi 28 Ocak günü kaybettik. Mücadelesine tarihine yakışır bir tören ile uğurlamıştık onu. Biliyoruz ki Sedat abi hepimizin içinde en saygın en sevecen bir biçimde, kalbimizin derinliklerinde yaşamaya devam ediyor. Bizler onun uğruna mücadele ettiği, hapis yattığı, işkence gördüğü dünya görüşlerini savunduğumuz müddetçe Sedat abi yaşamaya devam edecek” dedi.

“TEK KISKANDIĞIM YOL ARKADAŞIM OLDU”

Ardından söz alan Sedat Göçmen’in yol arkadaşı Akın Dirik ise çalışkanlığı ve yetenekleri sebebiyle tek kıskandığı yol arkadaşının Sedat Göçmen olduğunu dile getirdi:

“Sedat emeğiyle, mücadelesiyle, özverisiyle tanınırdı. O Zonguldak’tan Artvin’e her bölgede, her kasaba ve köyde izini bırakan bir arkadaşımızdı. Bizlere en ince ayrıntısına kadar bu bölgelerde ne olup bittiğini anlatırdı. Yüzlerce, binlerce insana dokunduğunu görürdük onun. İşte onun tüm bu özelliklerini düşününce benim bu yolda tek kıskandığım mücadele arkadaşım oldu Sedat. Bu dünyaya bir daha gelsem hiç düşünmeden Sedat olmak isterdim.”

HEYKELTIRAŞ YURDANUR’UN MESAJI OKUNDU

Sedat Göçmen'in mezarındaki anıt, Metin Yurdanur tarafından yapıldı.

Törende, sağlık sorunları nedeniyle anıtın açılışına katılamayan, heykeltıraş Metin Yurdanur’un mesajı da okundu.

Yurdanur’un mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Fırtınalı denizlerin kaptanı olarak gençliğinden beri adını ve mücadelesini bildiğim devrimci bir arkadaşımdı Sedat Göçmen. Ailesi bana ‘Sedat’ın mezarında yaşamı çağrıştırabilir miyiz’ diye başvurdu.

Sedat’ı anlatmak bir kuşağın mücadelesini anlatmak demekti. Üretenin yöneten olduğu, özgür, eşit, adil ve barış içinde bir dünyaydı onun mücadelesi.

Bu anıtta çok büyük bedeller ödenen bu sürecin temsili olarak bir dalga ile yumruğu bir araya getirdik.

Dikkatle bakarsanız bu dalga minik pek çok dalgadan, büyük yumruk ise onlarca küçük yumruktan oluşuyor. Ortadaki yıldız da devrimcilerin evrensel sembolü olarak insanları selamlıyor.

Mutlaka siz de bakınca farklı anlamlar göreceksiniz. Umarım bu anıta bakan herkes bu mezarın altında yatan devrimcinin coşkusunu ve direncini hisseder. Rahat uyu arkadaş, değerlerin ve düşlerin yaşıyor.”

“ARKADAŞLARIM BENİM CANIM”

Sedat Göçmen’in eşi Dursun Göçmen de anmada kısa bir konuşma yaptı.

Göçmen, “Her güzellik ve iyi şeye baktığımızda onu hatırlıyoruz. Bir söyleşisinde şöyle demişti Sedat; ‘Borçlu olduklarımız’ diye yolcu arkadaşlarını sayıyor ve sonrada ‘arkadaşlarım benim canım’ diyor. Biz onun çekirdek ailesiydik ama sizler onun geniş ailesisiniz. Sedat geniş ailesini gerçekten çok seviyordu. Biz de onu çok seviyoruz” dedi.

“BURASI HEPİMİZİN ANITI”

Ardından konuşan oğlu Özgür Göçmen de “Burayı her ziyarete geldiğimde hissettiğim aslında burası sadece babam Sedat Göçmen’in mezarıydı. Ama bu sabah gelince şunu fark ettim ki burası sadece benim babamın mezarı değil. Bugün burada yapılan anıt, babamın temsil ettiği değerlerin, babamdan önce, babamla birlikte ve babamdan sonra da mücadele eden herkesin anıtı. Herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anma, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.