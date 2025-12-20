Sedat Göçmen kütüphanesi açıldı: Mücadele geleceğe taşınacak

SOL Parti Ünye Örgütü, Devrimci Yol hareketinin Karadeniz sorumlusu Sedat Göçmen'in anısına kütüphane kurdu.

Kütüphanenin açılışı parti üyelerinin, mücadele arkadaşlarının ve birçok siyasi parti temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Hasan Arslan, Sedat Göçmen’in Karadeniz’de devrimci mücadelenin örgütlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, kütüphanenin yalnızca bir anma çalışması olmadığını vurguladı. Arslan, “Bu kütüphane, devrimci düşüncenin, kolektif hafızanın ve örgütlü mücadelenin geleceğe taşınmasının bir parçasıdır” dedi.

Arslan kütüphanenin özellikle genç kuşakların politik düşünceyle buluşmasına katkı sunması ve Sedat Göçmen’in mücadele hattını yaşatması açısından da önemine değindi.

Açılış töreninde Sedat Göçmen'in eşi Dursun Göçmen ve oğlu Özgür Göçmen'in de yolladığı mektup okundu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Kütüphanenin anlamı bizim için çok büyük. Kütüphaneye yolladığımız bu kitaplara Sedat'ın elleri dokundu. Gözleri değdi. Eşyalara hiç önem vermezdi. Ama kitapları o eşyalardan hep hariç tuttu. Dostlarına da hep kitap hediye ederdi. Şimdi o kitaplar Ünye'de sizlere emanet. Sedat, fiziken olmasa da düşünceleriyle, fikirleriyle ve kitaplarıyla sizlerle olacak."