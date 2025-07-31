Sedat Peker davasında gizli tanık olan İsmail Kocalar ölü olarak bulundu

Organize suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker davasında gizli tanık olan İsmail Kocalar, Antalya Manavgat'ta göl kenarında ölü bulundu.

Kocalar'ın cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenilirken cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Elips Haber'de yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan ve hakkında 194 ülkede kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Peker'in “örgüt lideri” olarak yargılandığı davanın gizli tanığının cesedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde göl kenarındaki bir kulübede bulundu. Kocalar'ın cesedi Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kocalar, Peker davasında gizli tanık olarak ifade vermesinin ardından yayınladığı videoda, dava sürecinde verdiği ifadelerin rızası dışında gerçekleştiğini belirtmiş ve Peker'i tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kalkıp allem ettiler, kullem ettiler beni gizli tanık ettiler. Hiçbir konuya ilişkin hiçbir bilgim yok. Bir şeyler yazdılar, altına bana imza attırdılar. Neye imza attığımı bilmiyorum ki. Sedat Peker’le şahsi tanışmam yok. Resim çektirmişim.”