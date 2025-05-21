Sedat Peker'den Süleyman Soylu açıklaması: Yaşadığım sürece barışmayacağım

Hakkında Türkiye’ye döneceği yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat Peker, kısa vadede Türkiye'ye dönmek istemediğini açıkladı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Peker, hakkında 2 tutuklama kararı olduğunu hatırlatarak kırmızı bülten kaldırılsa bile dönmeyeceğini söyledi:

“Kırmızı bülten kararı kaldırılmış olsa bile, Türkiye’ye dönmeyi şu aşamada düşünmüyorum. Çünkü hakkımda iki ayrı tutuklama kararı bulunuyor. Eğer dönersem, dava günü gelene kadar tutuklu kalır, cezaevine konulurum. Bu riski göze alamam.”

Gençliğinin ilk yıllarının MHP'de geçtiğini vurgulayan Peker, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in kendisiyle ilgili paylaşımından da bahsetti. Kırmızı bültenin kaldırılması için defalarca mahkemeye başvurduklarını belirten Peker, olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.

“CENNET UĞRUNA BİLE AFFETMEM”

Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile barıştığına yönelik iddialar hakkında ise şunları söyledi:

"Beni tanıyan bütün herkes bilir ki ben yapılan kötülüğü de yapılan iyiliği de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir. Bana 'Cennete gidebilmen için kefaretin bu 3 kişiyle barışman' denirse, yüce Allah'a yemin olsun cehenneme gitmeyi kabul ederim ancak onlarla yine de barışmam."