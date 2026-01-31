Sedat Peker gündeme getirmişti: Paramount Hotel hakkında yeni gelişme

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in "çöküldü" ifşası ile duyurduğu, bir dönem Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan Bodrum’daki Paramount Hotel, ÇED süreçleri, iptal kararları ve yeni başvurularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Muğla Bodrum’a bağlı Torba Mahallesi’nde bulunan ve eski adı Paramount Hotel olan turizm konaklama tesisi için şirket, mahkeme kararına rağmen yeniden ÇED başvurusunda bulundu. UNICO Sigorta’nın planladığı projeyle Hâlihazırda yaklaşık 75 bin metrekarelik devlete ait orman arazisi üzerinde yer alan tesisin, 26 bin metrekare daha genişletilmesi planlandı. Yapılan düzenlemeler sonrası tesisin kapasitesi 243 oda ve 528 yatak olarak güncellendi. Proje alanı, “doğal sit alanı” ve “önemli doğa alanı” sınırları içerisinde bulunuyor.

PARAMOUNT HOTEL HAKKINDA

Turizm Konaklama Tesisi’nin bulunduğu alan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildi. Daha sonra bu kullanım hakkı, Bakanlık onayıyla Unico Sigorta tarafından satın alındı. Unico Sigorta, geçmişte kara para aklama suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan ve yurt dışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz’a aitti. Korkmaz, 2022 yılında hakkındaki davalar sürerken şirketin yönetimini devretti. Şirket, halen yüzde 80 Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ile yüzde 20 Kibele B.V. ortaklığıyla faaliyet gösteriyor.

Tesisin eski adı Paramount Hotel’di. Otel, 2021 yılında Sedat Peker’in yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine geldi. Peker, videolarda otelde tatil yapan bazı isimlerle ilgili iddialarda bulundu.