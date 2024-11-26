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Sedat Peker'in avukatı ve suç örgütü üyeliğinden yargılanan Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti

Suç örgütü lideri Sedat Peker, avukatlığını üstlenen Ayhan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.11.2024 01:12
  • Giriş: 26.11.2024 01:12
  • Güncelleme: 26.11.2024 01:20
Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker'in avukatı ve suç örgütü üyeliğinden yargılanan Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ergenekon davası sürecinde Sedat Peker’in avukatlığını yapan ve halihazırda Peker davasında yargılanan avukat Sağıroğlu, 2020 senesinde bacağından 3 kurşunla vurulduğu bir silahlı saldırıya da uğramıştı.

Sağıroğlu, bir mahkemede "Burada Sedat Peker organize suç örgütü üyesi olarak yargılanmaktan gurur duyuyorum. Sedat Peker ile ismimin her yerde geçmesi benim için bir şereftir" sözleriyle gündeme gelmişti.

Sağıroğlu'nun ölümüyle ilgili detay verilmedi.

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