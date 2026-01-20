Sedat Peker paylaştı: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan “Kürt Mehmet” lakaplı iş insanı Mehmet Kaplankıran’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberi yurtdışında yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker paylaştı.

Peker, paylaşımında “Kıymetli dostum Mehmet Kaplankıran'ın ( Kürt Mehmet) vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kaplankıran geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Kaplankıran ve ailesi yara almamıştı. Saldırının Daltonlar grubu tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

Kaplankıran’ın herhangi bir saldırı sonucu ya da hastalık nedeniyle mi hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.