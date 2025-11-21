Sedat Peker, Rojin Kabaiş davası için 25 milyon TL ödül vadetti

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin bilgi ve belge sağlayacak kişilere 25 milyon TL vereceği duyuruldu.

Sözcü'den Saygı Öztürk, Sedat Peker ile röportaj yaptı. Röportaj, gazetenin sürmanşetinden verildi.

Peker, Öztürk’ün sorularına verdiği yanıtta Rojin Kabaiş’in cinsel saldırıya uğrayarak öldürüldüğünü düşündüğünü belirtti. Peker, Rojin’in ailesiyle avukatı aracılığıyla iletişim kurduğunu kaydetti.

Saygı Öztürk'ün "Muhalefet “Ülkede adaleti Sedat Peker sağlıyor. Devlet acze düşünce Sedat Peker devreye giriyor” dedi. Ne demek istersiniz?" sorusuna ise "Siyasiler geçicidir, ebed müddet olan devlettir. Devleti küçük düşüren açıklamalardan uzak durmak gerekir” diye yanıt verdi.

Peker, röportajında, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili bilgi sağlayacak olanlara 25 milyon TL ödül vadetti.