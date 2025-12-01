Sedat Peker’in avukatı, Sözcü TV’nin de avukatı oldu

Yılmaz Özdil'in başa geçeceği iddialarının ardından işten çıkarmalarla tartışma yaratan Sözcü TV, gazeteci İnan Demirel'in sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Demirel, Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın, Sözcü grubunun avukatlığını üstlendiğini duyurdu. Demirel, iddiayı Ersan Barkın'a sorduğunu ve Barkın'ın iddiayı doğruladığını da bildirdi.

Demirel'in söz konusu paylaşımı şöyle:

"Sözcü TV'deki Yılmaz Özdil öncesi işten çıkarmalar hakkında konuşurken Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın Sözcü grubunun avukatlığını üstlendiğini duydum. Ersan Bey'i arayıp sordum, doğruladı. Kasım başından bu yana grubun avukatıymış. Yılmaz Özdil’le yakınlığı sebebiyle akla Sedat Peker geliyor tabii. Barkın bunun Peker’le ilgisi olmadığını söyledi."