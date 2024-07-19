Sedat Peker’in konuşmalarını ifşa ettiği Hadi Özışık, Saray'da Erdoğan ile görüştü

Suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüşmesi ortaya çıkan ve bir süre sessiz kaldıktan sonra yayınlarına devam eden yandaş Hadi Özışık, kızı Nazlı Özışık ile birlikte Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, görüntülü aramayla konuşmalarını ifşa ettiği yandaş Hadi Özışık, kızı Nazlı Özışık ile birlikte Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından bir fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özışık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı, kızım Nazlı ile birlikte Külliye'de ziyaret ettim. İyi günde, kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer sephesi kudurmaya devam edecek."

NE OLMUŞTU?

Hadi Özışık'ın 2021 yılında, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptığı öne sürülmüştü. Özışık ise bu iddiayı kabul etmemiş ve "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesini yayınlayarak, "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık-Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, 'söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" demişti.

Görüşmesi ifşa olan Özışık da "Üzerime hiç vazife olmayacak bir konuda işgüzarlık yaptım. Bu işgüzarlığım sebebiyle 30 yıllık dostum Süleyman Soylu'yu hiç haberi olmayan bir konuda zor durumda bıraktım. Ona yapılan itibar suikastının ana sebebi ben oldum" açıklaması yapmıştı.