Sedat Şahin’i tahliye eden hakimin yolu Yargıtay’a çıkmış!

Suç örgütü lideri Sedat Şahin’in geçen Temmuz ayında tahliye edildiği sürecin arka planı ortaya çıktı. Şahin, cezaevinden çıkar çıkmaz ayağının tozuyla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Çeşitli suçlardan tutuklu bulunan ve Temmuz ayında tahliye edilen “Şahinler” çetesi lideri Sedat Şahin’in tahliyesinin perde arkasına dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

“Şahinler” çetesi lideri Sedat Şahin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, “Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme”, “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma” ve “Kasten Öldürme) suçlarından tutukluydu. Ancak Temmuz ayında ani bir kararla İzmir Buca Cezaevi'nden tahliye edildi.

ŞAHİN’İN İLK ADRESİ MHP OLDU

Şahin cezaevinden çıkar çıkmaz MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bu ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da eşlik etti. Ziyareti Twitter hesabından paylaşan Semih Yalçın, “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti” dedi. Şahin’in tahliyesi o dönem ülke gündemine oturdu.

halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberinde, Şahin’in nasıl tahliye edildiği anlatıldı.

Buna göre 12 Temmuz 2023’te Şahin’in avukatları müvekkillerinin tutukluluğa itiraz etti. Yargılamasını yapan mahkeme heyeti dosyayı inceledi. “Atılı suç yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil niteliğinde olması, atılı suçlar için yasada ön görülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda adli kontrol tedbirlerinin yetersiz tutuklama tedbirinin ise atılı suç ile ölçülü bulunması ve sanığın hukuki durumunda herhangi bir değişiklik olmaması” gibi gerekçelerle Sedat Şahin’in tutukluluğuna devam kararı verdi.

İTİRAZ SON GÜN YAPILDI

Şahin’in avukatlarının bu karara itiraz etmeleri için tam 7 günleri vardı. İtiraz süresinin dolacağı günün ertesinde ise adli tatil başlıyordu. Şahin’in avukatları son güne kadar bekleyip 19 Temmuz tarihinde verilen tutukluluğa devam kararına itiraz ettiler. 20 Temmuz’da ise tutukluluğa devam kararı veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı ve üyeleri tatile çıkmıştı.

YENİ HEYET’TEN YARGITAY’A UZANAN YOL

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hemen bir başkan ve iki üye atandı. Şahin’in avukatlarının itirazını bir üst mahkemenin incelemesi (yani İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi) gerekirdi. Ama öyle olmadı. Yargılama sürecini hiç bilmeyen yeni heyet dosyayı önüne aldı ve Sedat Şahin’in tahliyesine karar verdi.

Şahin hakkında tahliye kararı veren mahkeme başkanı Hakan Türkön’dü. Bu isim dikkat çeken tahliye kararının ardından önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na oradan da Yargıtay üyeliğine atandı.