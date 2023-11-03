SEDDK Başkanı Eroğlu, istifa etti

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, görevinden istifa etti.

Temmuz 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı olarak atanan Mehmet Akif Eroğlu, 14 ay sonra görevinden istifa etti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Eroğlu'nun yeerine SEDDK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Davut Menteş vekalet edecek.

Eroğlu SEDDK Başkanlığından önce Ziraat Sigorta Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği ve Motorlu Taşıt Büro Müdürlüğü görevlerini yürütmüştü.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU İÇİN 'RANT' ELEŞTİRİSİ YAPMIŞTI

Eroğlu, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklamada, sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu’nun alternatif yargı sistemi olarak amacının dışına çıktığını, ciddi rant kapısı haline geldiğini belirterek eleştirilerde bulunmuştu.

Tahkim sisteminin yeniden revize edilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, “Sistem kangrene dönüşmüş durumda. Eğer kontrol altına almazsak trafik sigortasında yeni bir maliyetle karşı karşıya kalacağız” demişti.