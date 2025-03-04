Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma görüldü, dava ertelendi: Yeni DNA talebi
İstanbul Büyükçekmece’de halıya sarılı cansız bedeni denizde bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin ilk duruşma Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. ATK raporunda Güler’de tespit edilen Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün dışında iki ayrı DNA daha tespit edildi. Avukat kara bu iki DNA’nın kimlere ait olduğunun tespitini istedi. Dava 8 Mayıs'a ertelendi.
İstanbul Büyükçekmece’de 7 Haziran 2024’te denizde halıya sarılı ve ayağına ağırlık bağlanmış olan cansız bedeni bulan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
FIRAT BAYKARA SAVUNMA YAPMADI
Fail Fırat Baykara duruşmaya SEGBİS sistemiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Baykara yapılan kimlik tespitinde tekstil işi ile uğraştığını iddia etti. Savunmasını mahkemede yapmak istediğini söyleyen Baykara suçsuz olduğunu iddia etti. Baykara savunmasını SEGBİS üzerinden yapmak istemediğini beyan ederek mahkemeye getirtilmek istediğini istedi. İddia makamı talebi mahkemeye bırakırken mahkeme heyeti Fırat Baykara’nın cezaevinde savunmasını etkin yapamayacağını ifade etmesi karşısında adil yargılanma hakkı dikkate alınarak bir sonraki celse getirilerek savunma yapmasına karar verdi.
Sanık Fırat Baykara ise SEGBİS’de yaşanan yoğunluk sebebiyle bağlantı sağlanamaması üzerine duruşmaya katılmadı.
CENAZEYİ BASINDAN ÖĞRENDİM
Sedef’in kız kardeşi Sevda Güler ise duruşmada yaptığı açıklamada, “Öncelikle faillerin dinlenmesi durumunda beyanda bulunmak istiyorum” dedi.
Anne Gülizar güler, benim çocuğum vahşice katledildi. Önümde yetkili birini bulamadım. Bu şekilde yargılamayı kabul etmiyorum. Bu duruşmayı 8.5 aydır belliyorum. Bu canavarları televizyondan görüyorum. Ben çocuğumun katillerinin gözümün içine bakarak çocuğuma ne yaptıklarını anlatmalarını istiyorum. Çocuğumu vahşice katlettiler, birçok delili kaybettiler. En ağır cezayı aşmalarımı istiyorum. Ben çocuğumun cenaze haberimi basından öğrendim. Beyanımı faillerin mahkeme salonunda olduğu anda vermek istiyorum” dedi
Avukat Türkan Kara davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini, Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G’nin dinlenmesini ve dosyada sanık olma ihtimali, ve kaçma ihtimaline karşı adli kontrol ve yurtdışı yasağı getirilmesine talep etti.
ATK raporunda Güler’de tespit edilen Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün dışında iki ayrı DNA daha tespit edildi. Avukat kara bu iki DNA’nın kimlere ait olduğunun tespitini istedi. Kara bir sonraki duruşmada, sanıkların hazır edilerek duruşmasının büyük bir salonda yapılmasını istedi.
TANIKLAR DİNLENDİ
Evi kiralayam Emlakçı tanık D.B. ise duruşmada, “ekranda gördüğüm kişi ve diğer sanıkları 5 dakika gördüm. Zafer Erciyes ile ortak işler yapıyoruz. Oradan tamıyorum. Ali Şahin ise yanımda çalışıyor. Fırat Baykara olabilir arayan kişi. Akşam üstü idi daireyi gösterdim. Mermer işi yapıyorum dedi ve tel kalacağını nadir olursa da yeğeninin geleceğini söyledi. Ofise geçip sözleşmeyi yaptık o kadar” dedi.
Olay tarihinde emlakçılık yapan Tanık A.Ş. ise yaptığı konuşmada, “Baykara’ya tanık Demiz ile gösterdik evi gösterdim . Sonrasında zafer beye yönlendirdim. Yunanistan’dan geldiğini ve iş yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
Olay tarihinde emlakçıda muhasebecilik yaptığını M.U. “Fırat Baykara bizden ev kiralamıştı. Komisyon kira beledi olarak yaklaşık 61 bin TL’yi direkt bize peşin verdi” dedi.
Avukat Kara, tanık M.U.‘mum kolluk ifadesinde Baykara’dan neden şüphelendiğini sordu. Uzun verdiği cevapta, “sanık internet ve cep telefonu kullanımından anlamayan biri gibiydi. Bu nedenle kişinin cezaevinden kısa bir süre önce çıktığını düşündüm” dedi.
Ev sahibi Z.E., “Baykara’yı tanıyorum. Kendisiyle oturup sohbet ettik. Mermer ustası ve uzun süre Yunanistan’dan geldiğini söyledi. Ara sıra eve kızının ya da yeğeninin geleceğini söyledi. Aile apartmanı olduğu için özellikle tanımak istedim. M.U. şüphesini bana da söyledi. Ben de şahit oldum, bana da pek yurtdışından gelen değil de cezaevinden yeni çıkmış biri gibi gelmişti" ifadelerini kaydetti.
Duruşmada konuşan tanık A.İ.Ö. ise şöyle konuştu: “Sedef’in lise arkadaşıyım. Yavuz Güngör benim erkek arkadaşımdı. Şubat veya Mart 2024’te Sedef ile tanıştırdım. Sedef iş aradığını söyleyince Yavuz numarasını istedi. İş iletişimleri vardı. Sedef’in ablası Sevda iş için Marmaris’e gittiğimizde olay yaşanmış. Annesi Gülüzar Sezer, Sedef’in iş görüşmesine gittiğini söyleyince Yavuz’a yazdım 6 Haziran’da. O ara aramız limoni idi. Marmaris’e ablasının yanına gideceğini psikolojisinin kötü olduğunu söyledi. Eğer haber alırsanız beni de haberdar edin dedi. Yavuz’un silahı vardı, daha önce görmüştük. 3 kere aynı evde kaldık üçünde de yanımda uyuşturucu kullandı. İlişkimiz sırasında cezaevi geçmişi olduğunu ve çeşitli suçlardan ceza aldığını söylemişti. Ben bunu Sedef’e söylemedim. Teklif edilen işte iyi bir ücret ve evden çalışma teklif edildi. Sedef asla uyuşturucu kullanmazdı.”
Balıkçı tanık T.Y. ve M.S. ise şunları aktardı: “Hatırlamadığım bir tarihte Akşam 21.30-22.00 gibi Mimar Siman Köprüsünün oradan açılarak balığa çıktık, geri dönerken sabah 6.30 sularında köprünün altından kayıkla geçerken halıyı gördük. Geçişi engellediği için yaklaştık ve sarılı halının içinden kadın saçları görünce kıyı emniyetine haber verdik.”
DAVA ERTELENDİ
Dava 8 Mayıs 2025 saat 14.00'a ertelendi.
Mahkeme heyeti Baykara’nın ve Güngör’ün tutukluluğuna, Baykara’nın mahkemeye getirilmesine, Güngör'ün SEGBİS ile bağlanmasına, gelmeyen tanıkların ise zorla getirilmesine karar verdi.
ANNE FENALIK GEÇİRDİ
Anne Gülüzar Sezer, “Yavrumun hesabını verecekler bana. Çocuğumu öldürdüler. Kimse beni duymadı adalet artık beni duysun” diyerek tepki gösterdi. Sezer, adliye bahçesinde fenalık geçirdi.
NE OLMUŞTU?
Sedef Güler, 4 Haziran 2024’te fail Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G.’nin İstanbul Beylikdüzü’ndeki evine iş görüşmesi için çağrıldı. Faillerin iddiasına göre burada Güler ve H.Y.G. tartıştı. Tartışmanın ardından Güler ve Yavuz Güngör, Fırat Baykara tarafından Beylikdüzü’nde kiralanan eve geçti. O günden itibaren ailesi Güler’den haber alamadı. 7 Haziran 2024’te Sedef’in cansız bedeni halıya sarılmış, ayağına ağırlık bağlanmış şekilde Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde bulundu.
Güler’in sarıldığı halı üzerindeki yıkamacı etiketi üzerinden failler Baykara ve Güngör’e ulaşıldı. Baykara’nın kiraladığı evde kan izleri ve Güler’e ait çantaya rastlandı. Baykara tutuklanırken Güngör, kaçtığı Yunanistan’ın kabul etmemesi üzerine İstanbul’a getirilerek tutuklandı. İddianamede yer alan bilgilere göre Güler’in ölüm nedeninin “uyarıcı madde zehirlenmesi olabileceği” belirtilse de ölüm sebebinin kesinleşmediği belirtildi.
Fail Güngör hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Güngör’ün ayrıca “hükümlü ve tutuklunun kaçması”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kasten öldürme” suçlarından arandığı belirlendi.