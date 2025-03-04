Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma görüldü, dava ertelendi: Yeni DNA talebi

İstanbul Büyükçekmece’de 7 Haziran 2024’te denizde halıya sarılı ve ayağına ağırlık bağlanmış olan cansız bedeni bulan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

FIRAT BAYKARA SAVUNMA YAPMADI

Fail Fırat Baykara duruşmaya SEGBİS sistemiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Baykara yapılan kimlik tespitinde tekstil işi ile uğraştığını iddia etti. Savunmasını mahkemede yapmak istediğini söyleyen Baykara suçsuz olduğunu iddia etti. Baykara savunmasını SEGBİS üzerinden yapmak istemediğini beyan ederek mahkemeye getirtilmek istediğini istedi. İddia makamı talebi mahkemeye bırakırken mahkeme heyeti Fırat Baykara’nın cezaevinde savunmasını etkin yapamayacağını ifade etmesi karşısında adil yargılanma hakkı dikkate alınarak bir sonraki celse getirilerek savunma yapmasına karar verdi.

Sanık Fırat Baykara ise SEGBİS’de yaşanan yoğunluk sebebiyle bağlantı sağlanamaması üzerine duruşmaya katılmadı.

CENAZEYİ BASINDAN ÖĞRENDİM

Sedef’in kız kardeşi Sevda Güler ise duruşmada yaptığı açıklamada, “Öncelikle faillerin dinlenmesi durumunda beyanda bulunmak istiyorum” dedi.

Anne Gülizar güler, benim çocuğum vahşice katledildi. Önümde yetkili birini bulamadım. Bu şekilde yargılamayı kabul etmiyorum. Bu duruşmayı 8.5 aydır belliyorum. Bu canavarları televizyondan görüyorum. Ben çocuğumun katillerinin gözümün içine bakarak çocuğuma ne yaptıklarını anlatmalarını istiyorum. Çocuğumu vahşice katlettiler, birçok delili kaybettiler. En ağır cezayı aşmalarımı istiyorum. Ben çocuğumun cenaze haberimi basından öğrendim. Beyanımı faillerin mahkeme salonunda olduğu anda vermek istiyorum” dedi

Avukat Türkan Kara davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini, Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G’nin dinlenmesini ve dosyada sanık olma ihtimali, ve kaçma ihtimaline karşı adli kontrol ve yurtdışı yasağı getirilmesine talep etti.

ATK raporunda Güler’de tespit edilen Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün dışında iki ayrı DNA daha tespit edildi. Avukat kara bu iki DNA’nın kimlere ait olduğunun tespitini istedi. Kara bir sonraki duruşmada, sanıkların hazır edilerek duruşmasının büyük bir salonda yapılmasını istedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Evi kiralayam Emlakçı tanık D.B. ise duruşmada, “ekranda gördüğüm kişi ve diğer sanıkları 5 dakika gördüm. Zafer Erciyes ile ortak işler yapıyoruz. Oradan tamıyorum. Ali Şahin ise yanımda çalışıyor. Fırat Baykara olabilir arayan kişi. Akşam üstü idi daireyi gösterdim. Mermer işi yapıyorum dedi ve tel kalacağını nadir olursa da yeğeninin geleceğini söyledi. Ofise geçip sözleşmeyi yaptık o kadar” dedi.

Olay tarihinde emlakçılık yapan Tanık A.Ş. ise yaptığı konuşmada, “Baykara’ya tanık Demiz ile gösterdik evi gösterdim . Sonrasında zafer beye yönlendirdim. Yunanistan’dan geldiğini ve iş yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Olay tarihinde emlakçıda muhasebecilik yaptığını M.U. “Fırat Baykara bizden ev kiralamıştı. Komisyon kira beledi olarak yaklaşık 61 bin TL’yi direkt bize peşin verdi” dedi.

Avukat Kara, tanık M.U.‘mum kolluk ifadesinde Baykara’dan neden şüphelendiğini sordu. Uzun verdiği cevapta, “sanık internet ve cep telefonu kullanımından anlamayan biri gibiydi. Bu nedenle kişinin cezaevinden kısa bir süre önce çıktığını düşündüm” dedi.

Ev sahibi Z.E., “Baykara’yı tanıyorum. Kendisiyle oturup sohbet ettik. Mermer ustası ve uzun süre Yunanistan’dan geldiğini söyledi. Ara sıra eve kızının ya da yeğeninin geleceğini söyledi. Aile apartmanı olduğu için özellikle tanımak istedim. M.U. şüphesini bana da söyledi. Ben de şahit oldum, bana da pek yurtdışından gelen değil de cezaevinden yeni çıkmış biri gibi gelmişti" ifadelerini kaydetti.

Duruşmada konuşan tanık A.İ.Ö. ise şöyle konuştu: “Sedef’in lise arkadaşıyım. Yavuz Güngör benim erkek arkadaşımdı. Şubat veya Mart 2024’te Sedef ile tanıştırdım. Sedef iş aradığını söyleyince Yavuz numarasını istedi. İş iletişimleri vardı. Sedef’in ablası Sevda iş için Marmaris’e gittiğimizde olay yaşanmış. Annesi Gülüzar Sezer, Sedef’in iş görüşmesine gittiğini söyleyince Yavuz’a yazdım 6 Haziran’da. O ara aramız limoni idi. Marmaris’e ablasının yanına gideceğini psikolojisinin kötü olduğunu söyledi. Eğer haber alırsanız beni de haberdar edin dedi. Yavuz’un silahı vardı, daha önce görmüştük. 3 kere aynı evde kaldık üçünde de yanımda uyuşturucu kullandı. İlişkimiz sırasında cezaevi geçmişi olduğunu ve çeşitli suçlardan ceza aldığını söylemişti. Ben bunu Sedef’e söylemedim. Teklif edilen işte iyi bir ücret ve evden çalışma teklif edildi. Sedef asla uyuşturucu kullanmazdı.”

Balıkçı tanık T.Y. ve M.S. ise şunları aktardı: “Hatırlamadığım bir tarihte Akşam 21.30-22.00 gibi Mimar Siman Köprüsünün oradan açılarak balığa çıktık, geri dönerken sabah 6.30 sularında köprünün altından kayıkla geçerken halıyı gördük. Geçişi engellediği için yaklaştık ve sarılı halının içinden kadın saçları görünce kıyı emniyetine haber verdik.”

DAVA ERTELENDİ

Dava 8 Mayıs 2025 saat 14.00'a ertelendi.

Mahkeme heyeti Baykara’nın ve Güngör’ün tutukluluğuna, Baykara’nın mahkemeye getirilmesine, Güngör'ün SEGBİS ile bağlanmasına, gelmeyen tanıkların ise zorla getirilmesine karar verdi.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Anne Gülüzar Sezer, “Yavrumun hesabını verecekler bana. Çocuğumu öldürdüler. Kimse beni duymadı adalet artık beni duysun” diyerek tepki gösterdi. Sezer, adliye bahçesinde fenalık geçirdi.