Sedef Güler davası ertelendi: Erkek sanıklar öldürülen kadını suçladı!

Meral DANYILDIZ

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 7 Haziran 2024’te denizde bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davanın 8’inci duruşması, Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Haziran 2024’te Büyükçekmece’de cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada üç sanık yargılanıyor.

İŞ GÖRÜŞMESİ BAHANESİYLE ÇAĞIRDILAR

İddianameye göre Güler, iş görüşmesi bahanesiyle Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G.’nin evine çağrıldı. Burada darp edildiği öne sürülen Güler, ardından Yavuz Güngör ve Fırat Baykara isimli iki erkek ile birlikte Beylikdüzü’ndeki bir eve götürüldü. Bu noktadan sonra Güler’den bir daha haber alınamadı. Kadının cansız bedeni günler sonra denizde bulundu.

İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Davada Yavuz Güngör ve Fırat Baykara, “kadını ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Yiğit Hüseyin Ayvalık ise “suçluyu kayırma” suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Fırat Baykara hâkim karşısına çıktı. Anne Gülizar Sezer, “Sanıkların mümkün olan en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

KENDİLERİNİ ‘YASAKLI MADDE KULLANIYORDU’ DİYE SAVUNDULAR

Sanık Fırat Baykara, kadının yasaklı madde kullandığını iddia ederek tansiyonu yükseltti. “Kabul etmiyorum. Ne nitelikli birini öldürdüm ne fikir birliğinde bulundum. Sedef’in ölümüyle uzaktan yakından alakam yok. Olay yerine gittiğimde ölmüştü zaten” diyerek kendini savundu.

Yavuz Güngör, “Efendim ben kimseye bir şey yapmadım. Kadın yasaklı madde içti ve öldü. Uyandığımda ölmüştü. Korkuyla saçma sapan bir şey yaptım” iddiasında bulundu. Avukatı, “Ölmüş bir insan zaten öldürülemez” diyerek skandal savunmaya imza attı. Sedef’in ailesi yasaklı madde iddialarına tepki gösterdi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Esas hakkında mütalaya karşı savunma ve beyanlar için gelecek celseye kadar süre verildi. Duruşma 11 Mayıs tarihine ertelendi.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALANA KADAR UĞRAŞACAĞIM"

Davanın ardından konuşan Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer, duruşmanın yaklaşık 10 dakika sürmesine yönelik şunları söyledi:

"Vallahi herhalde bir rekor kırıyoruzdur biz. Jet hızıyla giriyoruz, çıkıyoruz mahkemelerden. Ek süre istediler. Bilmiyorum ne olacak. Bilmiyorum… yaşayacağım, göreceğim ben de. Ama sonuna kadar arkasındayım davamın. Hepsi hak ettiği cezayı alacaklar. Sonuna kadar uğraşacağım yani. O hak ettikleri cezayı alana kadar uğraşacağım. O on dakikada… benim bütün ayarlarımla, benimle oynuyorlar zaten. O on dakika yetiyor bana zaten. Onlara konuşulmadı bile. Onlara konuşulmadı bile."

Gülizar Sezer, devamında şöyle konuştu:

"Hiçbir eksik husus giderilmiyor. Her şey eksik dosyada. Bunların hiçbiri giderilmiyor. Çocuğumun telefonu hâlâ ortada yok. Bunlar sorulmuyor. O benim kızımı darp eden kızlar, iştirak halinde olanlar yargılanmıyor. Hepsi dışarıda. Kimliği tespit edilemeyen kişi hâlâ dışarıda. Üç sanık yargılanıyor deniliyor ama iki sanık yargılanıyor. Ben iki sanığı tanıyorum, ikisini görüyorum."

Ardından basın açıklamasında konuşan Sezer, "Benim kızım ne hayat kadınıydı ne de uyuşturucu kullanıyordu. Onların binbir sabıkası var; kızım hayatında polis merkezi kapısından girmedi. Adalete, yargıya güvenimi kaybettim; onu yeniden tahsis etsinler" ifadelerini kaydetti.