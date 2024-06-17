Sedef Güler'i halıya sarıp denize atmıştı: Katil zanlısı Yavuz Güngör tutuklandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin katil zanlısı Yavuz Güngör, tutuklandı.

24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin Yavuz Güngör isimli erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 Haziran’da elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk ağırlıkla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler’in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklanırken, şüphelilerden Yavuz Güngör isimli erkek ise kaçmıştı.

Güngör dün Edirne’de bir sınır köyde jandarma istihbarat ekiplerince yakalandı. Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, Edirne Adliyesine getirilmişti.

Güngör burada yapılan işlemlerinin ardından dün akşam İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Asayişte işlemleri tamamlanan Güngör, ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı Güngör, adliyeye çıkarılırken "Siz mi öldürdünüz" sorularına cevap vermedi.

Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Güngör ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde 7 Haziran'da, balıkçılar, sabah saatlerinde denize atılmış bir halı bulmuştu. Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirmişti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin denizden çıkardığı cesedin ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenmişti.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler adlı kadına ait olduğunu tespit edilmişti.

Gelişmelerin ardından Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edilmişti. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alınmıştı.

12 SAAT ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Yapılan inceleme sonucu, kadının cesedinin bulunmasından yaklaşık 12 saat önce Sedef Güler'in ailesinin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlenmişti. Sedef Güler'in ailesi, Adli Tıp Kurumu'nda cesedi teşhis etmişti.

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etmişti. Olayla ilgili 4 gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

GÜNGÖR, SORGUDA DENİZE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı Yavuz Güngör, dün Edirne'de yakalanmıştı. Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nin yaptığı sorguda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenilmişti.

Yapılan incelemelerde Yavuz Güngör ile Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Katil zanlısı Yavuz Güngör hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmişti. Güngör’ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlenmişti.