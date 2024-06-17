Sedef Güler'i öldürdükten sonra halıya sarıp denize atmıştı: Yavuz Güngör tutuklandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedenini, halıya sarıp denize attığı belirtilen Yavuz Güngör isimli erkek, tutuklandı.

24 yaşındaki Sedef Güler’i elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sardığı halıya 10 kiloluk ağırlık bağlayıp cansız bedenini denize attığı iddia edilen Yavuz Güngör isimli erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güngör’ün emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etmediği ileri belirtildi.

7 Haziran’da elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler’in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklanırken, Yavuz Güngör isimli erkek ise kaçmıştı.

Güngör dün Edirne’de bir sınır köyde jandarma istihbarat ekiplerince yakalandı. Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, Edirne Adliyesine getirilmişti.

Güngör burada yapılan işlemlerinin ardından dün akşam İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Asayişte işlemleri tamamlanan Güngör, ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Güngör’ün emniyetteki ifadesinde cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

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NE OLMUŞTU?

Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde 7 Haziran'da, balıkçılar, sabah saatlerinde denize atılmış bir halı bulmuştu. Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirmişti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin denizden çıkardığı cesedin ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenmişti.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler adlı kadına ait olduğunu tespit edilmişti.

Gelişmelerin ardından Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edilmişti. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alınmıştı.

12 SAAT ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Yapılan inceleme sonucu, kadının cesedinin bulunmasından yaklaşık 12 saat önce Sedef Güler'in ailesinin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlenmişti. Sedef Güler'in ailesi, Adli Tıp Kurumu'nda cesedi teşhis etmişti.

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etmişti. Olayla ilgili 4 gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.