‘Sedef Güler için gerçek adalet sağlansın’ talebi

İstanbul Büyükçekmece’de 7 Haziran 2024’te denizde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in katledilmesine ilişkin davanın ilk duruşması yarın saat 14.00’te Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Güler ailesinin avukatı Türkan Kara, “Cinayetteki tüm failler dosyaya dahil edilmeli” derken Sedef’in annesi Gülüzar Güler, “Kızım için gerçek adalet sağlansın” dedi.

Sedef Güler, 4 Haziran 2024’te fail Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G.’nin İstanbul Beylikdüzü’ndeki evine iş görüşmesi için çağrıldı. Faillerin iddiasına göre burada Güler ve H.Y.G. tartıştı. Tartışmanın ardından Güler ve Yavuz Güngör, Fırat Baykara tarafından Beylikdüzü’nde kiralanan eve geçti. O günden itibaren ailesi Güler’den haber alamadı. 7 Haziran 2024’te Sedef’in cansız bedeni halıya sarılmış, ayağına ağırlık bağlanmış şekilde Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan incelemeler sonucu, Güler’in sarıldığı halı üzerindeki yıkamacı etiketi üzerinden failler Baykara ve Güngör’e ulaşıldı. Baykara’nın kiraladığı evde kan izleri ve Güler’e ait çantaya rastlandı. Baykara tutuklandı. Yavuz Güngör ise olaydan birkaç gün sonra Yunanistan'a kaçtı. Ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine İstanbul’a getirilerek tutuklandı. İddianamede yer alan bilgilere göre Güler’in ölüm nedeninin “uyarıcı madde zehirlenmesi olabileceği” belirtilse de ölüm sebebinin kesinleşmediği belirtildi.

SABIKASI KABARIK

Polis soruşturması sonucunda fail Güngör hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Güngör’ün ayrıca “hükümlü ve tutuklunun kaçması”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kasten öldürme” suçlarından arandığı belirlendi.

SORUMLULAR EKLENMELİ

Güler ailesinin avukatı Türkan Kara, Yavuz Güngör’ün ifadesinde Sedef’in içkili olduğunu iddia ettiğini belirtti. Kara, “Bu tamamen yalan çünkü elimizde adli tıp raporu var Fail ifadesinde Sedef’in kızıyla kavga ettiğini bu nedenle ilk evden çıktıklarını anlatıyor. Ancak işin ilginç kısmı failin kızı H.Y.G. Sedef’in cansız bedeninin bulunduğu gün hastaneye giderek Sedef ile kavga ettikleri iddiasıyla kolunda oluşan tırnak izleri için darp raporu alıyor. Ben bu raporun alınmasının tamamen planlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Faillerin ifadesinde adı geçen iki ayrı kişinin ifadesine başvurulmadığına dikkat çeken Kara, “Yapılan incelemede Sedef’in üzerinden failler dışında bir kadın DNA’sı ve başka bir erkek DNA’sı da çıkıyor. Biz oraya da takılmış durumdayız. Burada yalnız olmadıkları kesin. Sedef’in ölümündeki tüm failler dosyaya eklenmeli” ifadelerini kullandı.

‘DOSYAYI EZBERLEDİM'

Güler’in annesi Gülüzar Güler ise şunları söyledi: “Kızım için gerçek adaletin sağlanmasını istiyorum. Gerçek vicdanlı insanlara sesleniyorum. Emin olun şu anda çocuğumun dosyası önümde, çocuğumun nasıl öldürüldüğünü, ona neler yapıldığını inceliyorum. Dosyanın üzerinde titizlikle çalışılmasını ve bütün gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Tüm faillerin, tüm sorumluların yargılanmasını, hepsinin en ağır şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum.”