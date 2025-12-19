‘Sedef için adaleti sağlamayacaklar’

İstanbul Büyükçekmece’de 7 Haziran 2024’te denizde halıya sarılı ve ayağına ağırlık bağlanmış olan cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin açılan davanın altıncı duruşması dün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti anne Gülüzar Sezer’in mahkemeye sunduğu belgelerin dosyaya eklenmesi talebini reddedildi. Mahkeme duruşmayı 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.

KATİLLERİ ARAMIZA SALIYORLAR

Duruşmada verdiği ifadenin yarıda kesildiğine dikkat çeken Sedef Güler’in ablası Sevda Güler, “Ben sözlerimi tamamlamadan sanıklara söz verildi. Sanıklar Sedef’i katlettiklerini reddettiler. Bunun üzerine ‘Ölünün nabzını kontrol ettiniz’ dediğim için duruşma salonundan çıkartıldım. Fail Yavuz Güngör ondan para aldığımı iddia ettiği için banka dokümanlarıma kadar çıkartıp duruşmaya getirdim. Çünkü biz onlardan para almadık. Ama sunduğumuz hiçbir belgeyi kabul etmediler” dedi.

Davanın sonunda adaletin sağlanamayacağını düşündüğünü söyleyen Güler, “Türkiye’de bir kadın ölüyorsa ‘Ya namussuz ya da uyuşturucu bağımlısı’ diyerek bu katilleri aramıza salıyorlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sedef Güler, 4 Haziran 2024’te fail Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G.’nin İstanbul Beylikdüzü’ndeki evine iş görüşmesi için çağrıldı. Faillerin iddiasına göre burada Güler ve H.Y.G. tartıştı. Tartışmanın ardından Güler ve Güngör, Fırat Baykara tarafından Beylikdüzü’nde kiralanan eve geçti. O günden itibaren ailesi Güler’den haber alamadı. 7 Haziran 2024’te Sedef’in cansız bedeni halıya sarılmış, ayağına ağırlık bağlanmış şekilde Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde bulundu. Baykara tutuklanırken Güngör, kaçtığı Yunanistan’ın kabul etmemesi üzerine İstanbul’a getirilerek tutuklandı. Fail Güngör hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.