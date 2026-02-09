Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı. Kabaş hakkında, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek iki hafta önce gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025 tarihinde kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla alenen 'suç işlemeye tahrikte bulunduğu' iddia edildi.
Kabaş’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde Sedef Kabaş’ın yargılanmasına başlanacak.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla 26 Ocak'ta gözaltına alınan Sedef Kabaş, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada 2 gün imza atma’ şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.