Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı. Kabaş hakkında, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Güncel
  • 09.02.2026 16:36
  • Giriş: 09.02.2026 16:36
  • Güncelleme: 09.02.2026 16:44
Kaynak: Haber Merkezi
Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek iki hafta önce gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025 tarihinde kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla alenen 'suç işlemeye tahrikte bulunduğu' iddia edildi.

Kabaş’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde Sedef Kabaş’ın yargılanmasına başlanacak.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla 26 Ocak'ta gözaltına alınan Sedef Kabaş, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada 2 gün imza atma’ şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
BirGün'e Abone Ol