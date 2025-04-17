Şef Borowicz ve Kian Soltani AKM'de sahne alacak
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
Şef Lukasz Borowicz yönetiminde gerçekleşecek konserde, gecenin solisti viyolonsel sanatçısı Kian Soltani olacak.
Orkestra, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin “Rokoko Varyasyonları Opus 33” ve “Nocturne Opus 19” ile Ludwig van Beethoven'ın “Senfoni No:3 Mi Bemol Major Opus 55, Eroica” eserlerini seslendirecek.