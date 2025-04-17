Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şef Borowicz ve Kian Soltani AKM'de sahne alacak

Kültür Sanat
  • 17.04.2025 10:46
  • Giriş: 17.04.2025 10:46
  • Güncelleme: 17.04.2025 10:48
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Şef Borowicz ve Kian Soltani AKM'de sahne alacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Şef Lukasz Borowicz yönetiminde gerçekleşecek konserde, gecenin solisti viyolonsel sanatçısı Kian Soltani olacak.

Orkestra, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin “Rokoko Varyasyonları Opus 33” ve “Nocturne Opus 19” ile Ludwig van Beethoven'ın “Senfoni No:3 Mi Bemol Major Opus 55, Eroica” eserlerini seslendirecek.

BirGün'e Abone Ol