Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Okyanus' tabağının fiyatı gündem oldu
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Okyanus' isimli fiyatı gündem oldu. 1550 TL olan tabağın fiyatı sosyal medyada eleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye programının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Okyanus' isimli fiyatı gündem oldu.
'Okyanus' isimli tabağın içerisinde Torik Lakerda, Somon Pastırma, Uskumru Füme, Yılan Balığı olan yemeğin fiyatının 1550 TL olduğu ortaya çıktı.
Yalçınkaya'nın "Denizden" isimli restoranında sunulan yemeğin fiyatı sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
Okyanus isimli tabakta şu ürünler bulunuyor:
>> Torik Lakerda
>> Somon Pastırma
>> Uskumru Füme
>> Yılan Balığı
>> Kelebek Ceviz
>> Kapari Karpuz