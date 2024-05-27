Şef Somer Sivrioğlu’nun yargılandığı duruşma ertelendi

Beşiktaş’ta restoranın bahçe duvarının çökmesi sonucu oradan geçen 1 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun da bulunduğu 7 sanıklı davada mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmetti. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu’nun, Beşiktaş’ta 20 Mayıs 2022’de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Somer Sivrioğlu katılmazken tarafların avukatları hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU SUNULDU

Mahkemede, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişi raporu sunuldu. Raporda, söz konusu duvarın Nispetiye Caddesi tarafına kaldığını, Nispetiye Caddesi'nin ana arter listesinde bulunduğunu, ana arterlerin sorumluluğunun ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) olduğunun bilindiği, duvarın İBB sorumluluğundaki ana arterde kalmış olduğu aktarıldı.

'MUHTEMEL KASITLA CEZALANDIRILSIN' İSTEMİ

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, yıkılan duvarın gerektiği şekilde inşa edilmediğinin bilirkişi raporunda yer aldığını söyleyerek sanık Sivrioğlu’nun muhtemel kasıtla cezalandırılmasını istedi.

BERAAT TALEBİ

Yıkılan duvarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirterek savunma yapan sanık avukatı, Sivrioğlu’nun 6 aylık bir kiracı olduğunu, duvarın 35 senelik duvar olduğunu belirterek Sivrioğlu’nun beraatını talep etti.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in, bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedilmişti.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıl 8’er aydan 22,5’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.