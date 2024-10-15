SEF ve Antalya Büyükşehir Belediyesi lisans anlaşması imzaladı: Sinema eseri sahiplerinin telifleri ödenecek
SEF (Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan lisans anlaşmasıyla sinema eseri sahipleri Türkiye'de tahsil edilen telif bedellerine kavuşacak. Yönetmen ve senaryo yazarları, yeni lisans sözleşmesiyle Türkiye'de ilk kez, Uluslararası Antalya 61. Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen sinema eserlerinin telif bedellerini alabilecek.
Türkiye'deki senaryo yazarı ve yönetmenleri temsil eden dört meslek birliğinin (BSB, SETEM,
SENARİSTBİR ve SİNEBİR) kurmuş olduğu SEF - Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu ile Antalya
Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan lisans anlaşmasıyla ülkemizde sinema telifleri alanında
bir ilk yaşanıyor. Bu tarihî adımla birlikte sinema eseri sahipleri ilk kez ülke içinde tahsil edilen
telif bedellerine kavuşacaklar.
Bir süredir sinema meslek birlikleri aracılığıyla yalnızca yurt dışından telif hakkı tahsil edebilen
yönetmen ve senaryo yazarları, bu lisans sözleşmesi sayesinde Uluslararası Antalya 61. Altın
Portakal Film Festivalinde gösterilen sinema eserlerinin telif bedellerini Türkiye'de ilk kez
alabileceklerdir. Bu süreçte telif haklarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz.
Dünyada SEF ile eş değer meslek birlikleri ve federasyonların topladığı telif bedelleri yıllık 650
milyon Euro’yu aşmışken ülkemizin bu rakam içindeki hacminin sıfır olması çok büyük bir hak
ihlalidir. Bu durum, uluslararası ve ulusal yasalarla korunan ve Anayasa tarafından güvence altına
alınan telif haklarının uygulanmasında ciddi bir çelişkiyi gözler önüne sermektedir. Yasal
çerçeveye rağmen ülkemizde sinema eseri sahiplerinin telif haklarından mahrum bırakılması,
Türkiye’de telif hakları sisteminin işleyişinde yapısal sorunların olduğuna işaret etmektedir. SEF -
Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu olarak, bu çelişkinin giderilmesi ve ülkemizdeki yönetmen,
senaryo yazarı ve diğer eser sahiplerinin hak ettikleri telif ödemelerine ulaşması için
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Zira Antalya Büyükşehir Belediyesi ve SEF arasında gerçekleşen bu tarihî iş birliği, sinema
eserlerinin gösterimini sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Ulusal ve
uluslararası yasalarla koruma altına alınan haklarımızı savunmaya ve telif haklarını hiçe sayan tüm
algı ve dirençlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.