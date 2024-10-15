SEF ve Antalya Büyükşehir Belediyesi lisans anlaşması imzaladı: Sinema eseri sahiplerinin telifleri ödenecek

Türkiye'deki senaryo yazarı ve yönetmenleri temsil eden dört meslek birliğinin (BSB, SETEM,

SENARİSTBİR ve SİNEBİR) kurmuş olduğu SEF - Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu ile Antalya

Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan lisans anlaşmasıyla ülkemizde sinema telifleri alanında

bir ilk yaşanıyor. Bu tarihî adımla birlikte sinema eseri sahipleri ilk kez ülke içinde tahsil edilen

telif bedellerine kavuşacaklar.

Bir süredir sinema meslek birlikleri aracılığıyla yalnızca yurt dışından telif hakkı tahsil edebilen

yönetmen ve senaryo yazarları, bu lisans sözleşmesi sayesinde Uluslararası Antalya 61. Altın

Portakal Film Festivalinde gösterilen sinema eserlerinin telif bedellerini Türkiye'de ilk kez

alabileceklerdir. Bu süreçte telif haklarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı Antalya Büyükşehir

Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz.

Dünyada SEF ile eş değer meslek birlikleri ve federasyonların topladığı telif bedelleri yıllık 650

milyon Euro’yu aşmışken ülkemizin bu rakam içindeki hacminin sıfır olması çok büyük bir hak

ihlalidir. Bu durum, uluslararası ve ulusal yasalarla korunan ve Anayasa tarafından güvence altına

alınan telif haklarının uygulanmasında ciddi bir çelişkiyi gözler önüne sermektedir. Yasal

çerçeveye rağmen ülkemizde sinema eseri sahiplerinin telif haklarından mahrum bırakılması,

Türkiye’de telif hakları sisteminin işleyişinde yapısal sorunların olduğuna işaret etmektedir. SEF -

Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu olarak, bu çelişkinin giderilmesi ve ülkemizdeki yönetmen,

senaryo yazarı ve diğer eser sahiplerinin hak ettikleri telif ödemelerine ulaşması için

çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Zira Antalya Büyükşehir Belediyesi ve SEF arasında gerçekleşen bu tarihî iş birliği, sinema

eserlerinin gösterimini sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Ulusal ve

uluslararası yasalarla koruma altına alınan haklarımızı savunmaya ve telif haklarını hiçe sayan tüm

algı ve dirençlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.