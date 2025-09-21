Sefalet dayatması değil mücadele emsal olacak

Bilge Su YILDIRIM

Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi (TİS) olan MESS Grup TİS süreci devam ederken Güney Kore menşeli metal devi Hyundai’nin asansör üretim şirketinde çalışan işçiler, İstanbul Kadıköy’de yer alan Hyundai Elevator Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) örgütlü metal işçileri, Hyundai Elevator firmasının TİS sürecini fiilen ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerini protesto etti.

İşçiler, Genel Müdürlük ofisini içinde bulunduran plaza önünde basın açıklaması yapmaya giderken plaza önüne kurulmuş olan semt pazarının içinden yürüdü. İşçiler, tezgâhların arasından geçerken “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı.

Basın açıklamasına çok sayıda işçi ve şube başkanının yanı sıra Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ve Genel Sekreter Ali Çeltek katıldı. Açıklama Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar tarafından yapıldı. Atar, asansör ve yürüyen merdiven üretiminde çalışan işçilerin hem nitelikli işgücünü oluşturduğunu hem de ağır iş yükü altında çalıştıklarına dikkat çekti.

Atar, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada bu basın açıklamasının önüne gelirken bu semt pazarının içinden geçtik. Mevsim meyve sebzelerinin kilo fiyatları bile en az 100 liradan başlıyor. Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir ortamda biz, tek bir işçinin dahi sefalet ücretine çalışmak zorunda bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Atar, Hyundai Elevator işçisinin sendikal hakkını alması için her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Hyundai Elevator yönetimine açıkça ifade ediyoruz: Hem yürürlük tarihini 8 ay erteleyerek işçinin cebinden çaldığınız hem de ‘Sendikalı işçilere de ancak asgari ücret oranında maaş artışı yaparız’ diyerek TİS hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediğiniz bu ahlaksız teklifi Hyundai işçisi kabul etmedi, etmeyecek! Biz her türlü meydanı eylem alanına çevirmeye de üretimden gelen gücümüzü kullanarak greve çıkmaya da hazırız. Bu ülkenin işçilerinin sizin köleniz olmadığını size öğreteceğiz.”

VAZGEÇMEK YOK

Hyundai Elevator Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Ercan Dağ, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığını ifade eden Dağ, şunları söyledi: “Denk geldi, bu basın açıklamasını bir semt pazarının içinde gerçekleştirdik. Fiyatlar her geçen gün zamlanıyor, yetişmek mümkün değil. Bu şartlarda kira vermek, çocuk okutmak, yaşamaya çalışmak… Yani bizim derdimiz öyle firmayı zor durumda bırakmak değil. Biz sadece emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. ‘Ağır işkolu’ sınıfında yer alan bir meslek icra ediyoruz, hakikaten kolay değil. İş yükü ağır, çalışma koşulları zor, iş ortamı tehlikeli. Bu kadar ağır ve tehlikeli bir mesleği hayata geçirirken emeğimizin, alın terimizin de karşılığını almak istiyoruz. Biz zaten bunun için sendikalı olduk, hakkımızı aradık. Şimdi sendikalı olmaktan gelen haklarımızı kullandırtmıyorlar. Biz de bu tutumu kabul etmiyoruz. Haklarımıza kavuşabilmek için sendikamızla beraber her türlü mücadeleyi vereceğiz.”

ŞİRKET GRUBU TANIDIK

Fabrikaya sendikanın girmemesi için mobbing ile baskı mekanizmalarına sarılan ve işçinin TİS hakkını fiilen tasfiye etmek için çok çeşitli saldırılara başvuran Hyundai Elevator’ın bağlı olduğu şirket grubu Hyundai’nin adı ise İsrail’in emperyalist güçleri arkasına alarak Gazze’de sürdürdüğü soykırım ile anılıyor. Uluslararası Af Örgütü’nün geçen hafta açıkladığı boykot listesinde yer alan Hyundai, İsrail’le inşaat yıkımında işbirliği halinde. Şirket grubunda yer alan HD Hyundai, İsrail güçlerinin işgal alanını genişletmek için Filistinli yerleşim yerlerinde yaptığı hukuksuz yıkımları gerçekleştirecek ağır servis araçlarını İsrail’e temin ediyor.

***

NE OLMUŞTU?

Hyundai Asansör işçileri 2022 yılında Birleşik Metal-İş’te örgütlenmiş ve sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki tespit belgesi almıştı. Daha sonra firma yetki itirazında bulunmuş ve yargı süreci 3 yıl devam etmişti. 3 yılın ardından 2025’te Birleşik Metal-İş’in yetkisini bir kez daha tescillemesine karşın Hyundai Elevator işvereni işçilerin TİS hakkını yok saymış, 60 günlük TİS müzakere sürecinde masaya hiçbir zam teklifi getirmemişti. İşçiler bu süre içinde sık sık sendikadan ayrılmaları yönünde baskı ve mobbinge maruz bırakıldıklarını ifade etmişti.

İşçilerin TİS hakkının 8 ay ötelenmesi ve bu süre boyunca sıfır zamma mecbur edilmesi, MESS Grup TİS’ine günler kala dikkati buraya çekti. TİS hakkını ortadan kaldıran dayatma, aynı zamanda uluslararası finans devleri ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin IMF ile uyumlu olarak hayata geçirdiği Orta Vadeli Program’a (OVP) göz kırptı. OVP ile ‘hedef enflasyon’ dayatmasını hayata geçirmek isteyen ekonomi yönetiminin, asgari ücret için belirleyeceği zam oranı öncesi ilk işareti MESS TİS’inde vermesi beklenirken Hyundai işçileri, "OVP’de dayatılana razı gelmeyeceğiz" diyerek eylem planı oluşturmuştu.