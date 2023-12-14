Sefalet ücretine karşı birleşerek kazanalım

Haber Merkezi

Hükümet tarafının ve işçi işveren heyetinin Ankara’da gerçekleştirdiği asgari ücret toplantısı sonrası gözler yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

SOL Parti de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada iktidarın işçi düşmanı politikalarına dikkat çekilirken emekçilere dayatılan sefalet ücretlerinin kabul edilmeyeceği belirtilerek mücadele çağrısı yapıldı. Açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle: “Uydurma enflasyon hedefinin asgari ücret çıtası olarak belirlenmesi ve asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi on iki aylık soygun ve sefalet demektir. Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü hesaba katıldığında bu tüm emekçiler için sefalet anlamına gelmektedir. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır. İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yol yok.”

Asgari ücrete ilişkin taleplerin de sıralandığı açıklamanın devamı ise şu ifadeler yer aldı:

• Asgari ücret anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar ay ay telafi edilmelidir.

• İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir.

• Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan anti-demokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek bir sözleşme yapısına geçilmelidir.

• Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır.

• Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri, en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir.

• “İşçiler, köylüler, emekliler, emekçiler olarak insanca bir yaşam için asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım.”