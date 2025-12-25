'Sefalet ücretine' tepkiler büyüyor: SOL Parti Ankara İl Örgütü'nden asgari ücret protestosu

SOL Parti Ankara İl Örgütü, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasını protesto etti.

Basın açıklaması öncesinde Sakarya Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştiren SOL Partililerin yürüyüşü boyunca sık sık “AKP’den hesabı emekçiler soracak” sloganları atıldı.

Açıklamanın okunması için Çankaya Belediyesi önünde toplanıldı.

Dilara Kurtuluş tarafından okunan açıklamada şunlar kaydedildi:

“MİLYONLARLA ALAY ETMEKTEN BAŞKA BİR ANLAMA GELMİYOR”

“2026 asgari ücreti, AKP ve patronların kurduğu sömürü masasında mühürlendi. Milyonlarca emekçinin beklediği asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Ülkeyi asgari ücretliler ülkesine dönüştüren AKP iktidarı yine sermayenin çıkarlarını korudu. İşçi temsili olmadan asgari ücreti tek taraflı olarak belirledi. Ne talepler dikkate alındı ne de müzakere yapıldı. Kapalı kapılar ardında göstermelik toplantılarla emeğiyle geçinen milyonların kaderi belirlendi.

Açıklanan asgari ücret kasım ayında 6 bin 574 TL kayıp yaşayarak 15 bin 531 TL’ye gerileyen mevcut asgari ücretteki kaybı bile telafi etmedi. Emekçilerin 2026 yılında yaşayacakları kayıp da dikkate alınmadı. Bu artışla milyonlarca emekçi bir kez daha açlığa ve yoksulluğa mahkûm edildi. Yoksulluk sınırı açıklanan asgari ücretin 3 katından daha yüksek. Üstelik bu fark yeni asgari ücret ele geçene kadar daha da açılacak.

Artan hayat pahalılığı ve fahiş ev kiraları karşısında emekçiler her geçen gün daha da zorlanırken, iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam yapılırken açıklanan yüzde 27’lik artış milyonlarla alay etmekten başka bir anlama gelmiyor.

“UTANMIYORLAR, GURUR DUYUYORLAR”

Ne alınabilir bu 28 bin 75 lirayla biliyor musunuz? AKP Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun 9,2 milyon liralık saatinin belki bir vidası alınabilir. Onlar kollarında milyon liralık saatleriyle gezerken lüks saraylarda sefa sürerken bu ülkenin emeklisi, izbe otel odalarında bir somun ekmeğin hesabını yaparak yaşam mücadelesi veriyor. Onlar ise çift maaşlarını ceplerine koyarken, çocuklarını yeğenlerini hak etmedikleri kademelerde işe yerleştirirken ‘utanmıyorlar gurur duyuyorlar’. Yoksul halkın çocukları MESEM’lerde iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Bu yıl en az 91 işçileştirilen çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ama onlar bu tablodan utanmıyorlar.

Bir avuç para babası, bir avuç harami daha da semirsin diye koca bir halk açlığa mahkûm ediliyor. Uluslararası sermayenin alkış tuttuğu bu kölelik dayatmasını reddediyoruz!

Emeğimizi sömüren, çocuklarımızı ölüme yollayan, halkın kanıyla beslenen bu tek adam rejimiyle ve onun hamisi olduğu patron düzeniyle hesaplaşacağız!

“İŞ YERLERİNİ DİRENİŞ ALANINA ÇEVİRECEĞİZ”

Biz bu ülkenin şafak sökmeden yollara düşenleriyiz. Biz üreteniz, biz var edeniz! Bu karanlık, bu adaletsiz, bu kirli düzene mahkûm değiliz.

İsyanımız meşrudur!

Öfkemiz haklıdır!

Emeğin isyanını her yerde, hep birlikte büyütmeye çağırıyoruz!

İnsanca yaşamak bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, emeklilerinin hakkıdır!

Bu iktidar Türkiye işçi sınıfını açlık sınırının altında asgari ücrete mahkûm etmeye, ülkemizi bir ucuz emek cenneti yapmaya kararlı, kendi örgütlü gücümüzle, bu adaletsiz, bu eşitsiz düzene son vereceğiz!

Hak etmediğimiz bir hayatı daha fazla yaşamayacağız!

İsyanımızı büyüteceğiz!

İş yerlerini direniş alanına çevireceğiz!

Okulları, mahalleleri, köyleri ve hayatın her alanını direniş alanına çevireceğiz!

Bu rejimi yeneceğiz!

Bu düzeni değiştireceğiz!

Emeğin Türkiye’sini kuracağız!

Kaynaklar sermayenin değil halkın olacak!

Yoksulun sırtındaki vergi yükü kalkacak, servet vergisi alınacak!

Eğitim ve sağlık parasız, kamusal ve nitelikli olacak!

MESEM sömürüsü, iş cinayetleri, kölelik düzeni bitecek!

Grev yasakları kalkacak, emekçi özgürce örgütlenecek!

Emekçi, işçi, emekli insanca yaşayacak!”