Sefalet ücretini kabul etmiyoruz

Emek Servisi

Yaklaşık 25 milyon insanı doğrudan etkileyecek ücret zamlarına karşı sesler yükselmeye başladı. Geçen hafta sonu Tüm Emeklilerin Sendikası'nın öncülüğünde yaygın olarak yapılan eylemlere kamu çalışanları sendikaları da katılıyor.

KAMU EMEKÇİLERİ İŞ BIRAKACAK

Aralarında ASİM-SEN, BASK, HÜR SEN KONFEDERASYONU, KESK ve BİRLEŞİK KAMU İŞ Konfederasyonları'nın bulunduğu örgütler ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 13 Ocak pazartesi günü tüm ülkede iş bırakacaklarını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada kamu çalışanlarının ücretleri insanca yaşanacak ve güvenceli çalışma yaşamından uzaklaşıp, açlık ve sefalet düzeyine doğru sürüklendiği ifade edildi.

Konfederasyon ve sendikaların çağrısı şu şekilde: “13 Ocak Pazartesi günü, üretimden gelen gücümüzü kullanarak, tüm işyerlerimizde iş bırakıyor ve siyasi iktidarı uyarıyoruz. Bilimsel verilerle yapılan çalışmalarda, yıllık enflasyonun yüzde 90’larda gerçekleştiği bir Ülkede, yüzde 11,54 zam açıklaması sefalet ve rezalet ücret dayatmasıdır. Bu durum karşısında siyasi İktidarı, kamu emekçileri ve onların temsilcisi durumunda olan bizler ile tekrar gerçek bir toplu sözleşme masasına oturmaya ve onurlu, insanca yaşanacak bir zammı 15 Ocak tarihine dek taleplerimiz doğrultusunda hayata geçirme noktasında uyarıyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda, uyarı amaçlı iş bırakma eylemimizin sonrasında, birleşik mücadelemizi daha da yükselteceğimizi ifade ediyoruz.”

MEMUR-SEN DE DAYANAMADI

Yandaş sendika Memur-Sen Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Konfederasyon genel başkanı Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini söyledi. Yalçın, burada yaptığı açıklamada, sabit gelirlilerin kira, fatura ve gıda gibi zorunlu harcamalarındaki fiyat artışının, açıklanan enflasyonla uyuşmadığını ifade etti. Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini bildirdi.

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TÜM EMEKLİLERİN SENDİKASI GENEL BAŞKANI: AÇLIKLA SINAV YILIMIZ OLACAK

Ismarlama enflasyon baz alındı ve en düşük emekli aylığı 14469 lira oldu. Bu yönetimin emekli nezdinde meşruluğu tartışılır durumdadır. Artık bu iktidar sermayeye, cihatçı çetelere, yandaş cemaat ve tarikatlara gösterdiği toleransı, hoşgörüyü emekliden nereye kadar esirgeyecektir? En düşük emekli aylığı olarak açıklanan 14469 lirayı kabul etmiyoruz. Memur emeklilerine yapılan yüzde 11,54' lük artış enflasyonun çok altında kalmıştı. Şimdi beterin beterini yaptılar. 14469 liraya ev kiralamak bile olası değildir. Bu para sadece gıdaya dahi yetmez. Açlık sınırının yarısı ile geçim olur mu hiç?

Bu marşlarla evlerimizi ısıtamayacağız ancak ancak herkes bilsin ki sokaklar ısınacaktır. Emeklilerle, bütün emekçilerle birlikte dayanışma içerisinde, birleşik bir muhalefeti örmek ve demokratik mücadeleyi yükseltmekten başka seçenek yoktur.

Son kez iktidarı uyarıyoruz Bu zulüm politikaları ile abad olunmaz. Emekli maaşlarında hemen yeniden iyileşmeyi sağlayın. Aksi durumda halkın tokadı ensenizde patlayacaktır.