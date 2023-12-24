"Sefalet ücretini reddediyoruz"

Yakup DURMUŞ

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretle ilgili süreç devam ederken SOL Parti "Asgari değil insanca yaşam" sloganıyla düzenlediği eylemlerine Adana'da devam etti.

SOL Parti Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Şahin, iktiar ve aç gözlü sermayenin dayattığı sefalet ücretini reddettiklerini belirterek, "Birleşerek mücadele etmekten başka bir yolumuz yok" dedi.

SOL Parti Adana İl Örgütü'nün İnönü Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasına sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri destek verdi. SOL Parti Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Şahin, AKP iktidarı döneminde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini hatırlatarak,"12 ay boyunca milyonların cebine girecek ücret yılda sadece bir kez belirleniyor. Yıllardır uyguladıkları ucube ekonomi politikalarıyla halkı yoksulluğa sürükleyenler uydurma enflasyon hedefini asgari ücret çıtası olarak belirliyor. Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi, on iki aylık soygun ve sefalet demektir. Sermayenin bir avuç sömürücü zorbanın çıkarlarını temsil eden iktidar, krizin yükünü de faturasını da halka kesmektedir" dedi.

Asgari ücret görüşmelerinde iktidar ve aç gözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka amacı olmadığını kaydeden Şahin, "Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır. Bu ülkenin emekçilerini her geçen gün yoksullaştıranlar, patronların vergi borçlarını bir gecede sıfırlayanlardır. İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yolumuz yok" dedi.