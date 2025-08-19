Sefalet zam teklifine karşı ilk adım atıldı: Gerekirse bu yaşam durur

Emek Servisi

Hükümetin sefalet dayatmasını kabul etmeyen kamu emekçileri dün tüm yurt genelinde iş bıraktı. Kamu emekçilerini ve emeklilerini ilgilendiren 8’inci toplu sözleşme döneminin başlamasıyla tekliflerini açıklayan kamu konfederasyonları, yoksulluk sınırının üzerinde maaş isterken iktidarın ilk teklifi 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 oldu. İktidarın 2027’nin altışar ayları için önerdiği zam oranları ise yüzde 4’er oldu. İlk teklifte masadan kalkan konfederasyonlar eylem kararı aldı. Hükümetin ikinci görüşmede sunduğu teklif ise yalnızca taban aylığa 1000 TL zam yapılması yönünde oldu.

Teklifi ‘utanç’ olarak nitelendiren konfederasyonlar, ülkenin dört bir yanından ses yükseltti. Kamu emekçileri, 81 ilde kitlesel eylemler düzenledi. Zam teklifinin protestoları, başkentin de dört bir yanına yayıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi emekçiler, Milli Kütüphane önünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü. Memur Sen üyeleri ise Ankara'da Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Kamu-Sen ise Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de Anıtpark'tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü. Kamuda çalışan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi mühendis, mimar ve şehir planlamacıları da iş durdurma eylemine destek verdi.

81 ilde iş bırakan kamu çalışanlarının “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Halkız, haklıyız, kazanacağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Çetelere değil, emekçiye bütçe” sloganları kent meydanlarında yankılanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üçüncü ve son teklifini vermek üzere konfederasyonları saat 18.30'da toplantıya çağırdı. Toplantıdan çıkan teklif, 2026 yılı zam oranlarında yalnızca yüzde 1 artış oldu. Böylece hükümet, 2026’ının 6 aylık dönemleri için sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 7, 2027 için ise her 6 ay için yine yüzde 4’er zamla 3’üncü utanç teklifini masaya koydu.

SÖKE SÖKE ALACAĞIZ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Memurlara Sayın Maliye Bakanı en son ikinci görüşmede lütfedip bu toplu sözleşme için 36 milyar TL'ye ayırmış. Yani 6,5 milyon memur ve memur emeklisine diyor ki 'Bu dönem biz size 6,5 milyon memur ve emekliye 36 milyar para vereceğiz'. Bunu kime nasıl paylaştırırsanız paylaştırın. Biz bu denklemi kabul etmiyoruz. Tüm demokratik hakları kullanarak emin olunuz ki bunu söke söke alacağız.”

"DENGE BOZDUNUZ"

Hükümetin kendilerine “Talep ettiğiniz rakamları verirsek bütçenin dengesi bozulur” dediğini belirten KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, şunları kaydetti: “Ülkenin tüm dengelerini bozanların bu nutuklarına artık yeter diyoruz! Buradan masada 'yetkili' sıfatı ile oturan konfederasyonu ve sendikaları uyarıyoruz. Hiçbir kamu emekçisinin tarihe kara bir leke olarak geçecek yeni bir satış sözleşmesine tahammülü kalmamıştır. Bu nedenle hiç kimse hepimizle dalga geçilen bu teklife değer yüklemeye çalışmasın. Milyonların maaş artışı talebinin dörtte birine bile denk gelmeyen rakamları görmezden gelerek 'Üzerine bir, iki puan ilave edilirse çözülür' yaklaşımı sergilemeye kalkışmasın.”

BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfedarasyonu) Başkanı Mehmet Alper Öğretici, "Bugün burada yedi dönemdir gerçekleşmiş toplu sözleşmelerin aynısını, aynı tiyatroyu 8’inci defa izlettirmek istiyorlar. Biz artık aynı tiyatroyu izlemeyeceğiz” dedi.

SİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası) Genel Başkanı Özgür Karaca, "Gerçeği yansıtmadığı açıkça belli olan TÜİK verileri ve hiçbir zaman tutmayan hedef enflasyon üzerinden teklif edilen zam teklifi, kamu emekçileri ve emeklilerle adeta alay etmektedir. Bu durum emekçilerin alın terine karşı büyük bir saygısızlıktır ve asla kabul edilemez" dedi.

HAK-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi ise "Bu bir maaş zammı değil, toplu sözleşme avansıdır. Ve biz bu avansı reddediyoruz. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e sesleniyorum: Eğer bu tutar sizin için bir aylık yaşamı karşılıyorsa biz de o zaman kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Maaşlar hayali tahminlere göre değil; markette, pazarda, kirada yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir. Bize masa başı rakam değil, alın terimizin karşılığı olan rakam gerekiyor. Bu, sadece memurun değil, tüm milletin mücadelesidir. Biz buradayız, hakkımızı almakta kararlıyız. Mücadelemiz memurun ortak mücadelesidir, kazandığımız her hak hepimizin ortak zaferi olacaktır” dedi.

İŞ BIRAKANLARA TEHDİT

İş bırakma kararı alan PTT emekçilerine PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan Genel Müdür Hakan Gülten ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan imzasıyla yazı gönderildi. Yazıda kamu emekçilerinin iş bırakma hakkının bulunmadığı iddia edilerek çalışanlar uyarıldı. PTT’de örgütlenen KESK’e bağlı Haber-Sen, PTT Genel Müdürlüğü’nün amirlere alenen suç işleme talimatı verdiğini vurguladı. Haber-Sen, PTT yönetici ve çalışanlarına seslenerek, “Bu suça ortak olma, kanunsuz emirleri uygulama” dedi. TCDD’nin yüzde 50 ortaklığı olan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, kurum personeline gönderdiği yazılarda 18 Ağustos 2025’te yapılacak iş bırakma eylemine kesinlikle katılmamaları gerektiğini duyurdu. Personele iletilen yazıda, iş bırakma eylemine katılanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin işlemleri başlatılacağı belirtildi.