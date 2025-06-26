Sefalet zammı kabul edilemez

HABER MERKEZİ

Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan işçiler, hükümetin yüzde 16 zam dayatmasına tepki gösterdi. İşçiler, insanca yaşanacak bir ücret talep ediyor.

Evrensel'in haberine göre Sağlık-İş’in çağrısıyla basın açıklaması yapan Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi işçileri, hükümetin kamu çerçeve protokolünde (KÇP) yüzde 16 zam dayatmasına tepki gösterdi.

“Sefalet zammını kabul etmiyoruz” diyen işçiler, insanca yaşanacak ücret istedi.

İşçiler adına açıklama yapan Sağlık-İş İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Haluk Bilgi, hükümetin teklifinin ülkenin ekonomik gerçeklerinden uzak olduğunu vurguladı.

Gıda fiyatlarını el yaktığını, kiraların ücretleri aştığını dile getiren Bilgi, “Açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmek istemiyoruz. Hakkımızı alıncaya kadar susmayacağız, mücadele edeceğiz” dedi.