Sefalet zammı tepkisi büyüyor

EKONOMİ SERVİSİ

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis’i terk etmeme" eylemi dün de devam etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul’da nöbet tutan milletvekillerini ziyaret etti. Meclis’te emekliler vekilleri ziyaret ederken yurdun her yanında da emekli eylemleri vardı.

"Bu eylem adeta emeklilerin gözündeki kıvılcımdan, ateşten çıktı" diyen Özel, "Dağ fare doğurdu. 19 bin lira olan maaşı 20 bin lira yapıyorlar. 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşılık sadece bin lira verecek Meclis. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Bu yapılan iş yasama faaliyeti değildir. Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece ‘mış’ gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclis’i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

EMEKLİ VAZGEÇMEYECEK

Meclis’i terk etmeme eylemine, Tüm Emeklilerin Sendikası ülke çapında sokaklarda oturma eylemi ve basın açıklamaları ile destek veriyor. Ankara’dan Antalya’ya, Mersin’den Hopa’ya, Keşan’dan, İstanbul’a, Aydın’dan Kayseri, Malatya’ya, Burhaniye’den Söke’ye kadar çok sayıda il ve ilçe merkezinde alanlara çıkan Tüm Emeklilerin Sendikası; iktidarın göstermelik zamlarına tepki veriyor. Tüm Emeklilerin Sendikası yaptığı açıklamada "İktidar emeklilerin aylıklarını en dipte eşitleme oyunundadır. Sadece en düşük emekli aylığında göstermelik 1062 liralık artış yapmış. Geri kalan 12 milyon emeklinin aylıklarında artışa gitmeyerek, durumu kurtarmaya çalışmıştır. Oysa bizler, Ocak ayında yapılacak enflasyon kayıplarının karşılanmasına ek olarak, her emeklinin aylığına 20 bin lira ilave artış talep etmiştik. Bu talebimizin gerçekleşmesi için, CHP milletvekilleri ve mecliste emekli ve emek dostu milletvekilleri ile el ele sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birleşik Emekliler Sendikası da ülke genelinde süresiz oturma eylemi başlattı. Eylem kapsamında bugün Kartal Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında, en düşük emekli aylığı kök aylığı etkilemeyecek şekilde 20 bin TL’ye yükseltilmesine tepki gösterilerek, “Yine iktidarın cambaza bak oyunu ile toplumun gözünden kaçırdığı konu ise aslında en düşük emekli aylığının altında kalanlara iktidar hazine yardımı vermiyor, çalışırken yüksek prim ödeyip en düşük emekli aylığının üzerinde aylık alan emekliden TÜİK verileri marifeti ile kesip düşük aylık alanlara yansıtıyor. Nihai hedef ise, orta vadeli programda bütün emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemek” denildi.