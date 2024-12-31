Sefalet zammını kabul etmiyoruz

Emek Servisi

Milyonların giderek derinleşen ekonomik krizin kıskacına içine itildiği bir yıl daha geride kaldı. 2025 yılı asgari ücretinin de açıklanmasıyla birlikte gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. 3 Ocak 2025’te aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak.

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 olarak gerçekleşiyor. Gerçekleşebilecek her senaryoda, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilen ancak emeklilere sefalet dışında hiçbir şey sunmayan 2024’ün ardından yeni yılda da emekliler için gelen gideni aratmayacak gibi gözüküyor.

KIRMIZI KART GÖSTERECEĞİZ

12 bin 500 lira olan emekli aylıkları için beklenti, aylıkların 15 ila 20 bin aralığına yükseleceğine ilişkin şekillenirken emekli aylıklarının bir kez daha asgari ücretin altında kalacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeleri Dönem Sözcüsü Mustafa Durna, yeni yılda yapılacak zammın ardından dahi birkaç milyon emeklinin aylığının 12 bin 500 liranın altında kalacağını kaydetti.

Yeni zammın ardından seyyanen bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken en ılımlı senaryonun bile insan onuruna yakışır bir ücrete tekabül etmeyeceğini belirten Durna, şunları söyledi: “Yoksulluk sınırının üçte birine denk bir aylıkla yaşamaya çalışan milyonlarca emekliden bahsediyoruz. Asgari ücretlilerle emeklileri birlikte düşünürseniz 25 milyon insan resmen açlık sınırında ücretlerle yaşamaya çalışıyor. Metropollerde yalnızca kira ortalaması 20 bin lira. Şimdi bize 20 bin lira aylık verseniz ne olur vermeseniz ne olur? Milyonlarca insan resmen göz göre göre ölüme terk ediliyor. Bu tablonun yalnızca politik olarak değil, vicdanen de kabul edilebilir hiçbir yanı yok.”

Martta yapılan yerel seçimlerde emeklilerin AKP iktidarına ihtar verdiğinin altını çizen Durna, emeklilere insanca bir yaşamı karşılayacak bir meblağ verilmediği takdirde iktidara bu kez ‘kırmızı kart göstereceklerini’ belirtti. Durna, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bundan önce de sokaktaydık, bundan sonra da sokakta hakkımız olanı aramaya devam edeceğiz. ‘Beceremiyorsunuz, gidin artık’ diyeceğiz. Bu gidişat ancak biz birlik olup ses çıkarırsak değişebilir. Sokakta olmaya devam edeceğiz.”