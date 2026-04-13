Sefalet zulmüne derhal son verin

EMEK SERVİSİ

AKP iktidarının emeklileri düşük aylıklar ve artan yaşam maliyetleriyle “sefalet aylıklarına” mahkûm ettiğini belirten emekliler, zamların belirlendiği ocak ayından bu yana eylemlerini sürdürüyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla dün İstanbul, Aydın, Bursa, Karabük, Kayseri, Mersin ve Trabzon’da eş zamanlı mitingler düzenlendi. Sendika, 19 Nisan’da İzmir Dikili’de yapılacak miting için de çağrısını yineledi.

Marmara Bölge Mitingi kapsamında İstanbul’daki buluşma Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirildi. Edirne, Keşan, Lüleburgaz, Kocaeli, Düzce ve Gebze başta olmak üzere çok sayıda kentten emekliler alana akın etti. Günün en kitlesel eylemi İstanbul’da gerçekleşirken, mitingde “Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Sefalete teslim olmayacağız” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları öne çıktı.

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla Kadıköy İskele’de düzenlenen "Sefalet Zulmüne Son" mitingine, KESK, CHP, DEM Parti, EMEP, TİP, SOL Parti, EHP, İstanbul Emekli ve Emekçiler Derneği destek verdi. EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, SOL Parti MYK üyeleri Alper Taş, Kemal Koç, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, DEM Parti eski milletveki Musa Piroğlu ve Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

SOFRALAR EKSİK, İLAÇLAR YARIM

7 ilde yapılan ortak açıklamada, emeklilerin bilinçli politikalarla yoksullaştırıldığı ifade edildi. “Emeklilik artık dinlenmek değil, yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesidir” denilen açıklamada, düşük aylıkların yaşamı sürdürülemez hale getirdiği vurgulandı. “Pazar filesi boş, sofralar eksik, ilaçlar yarım” sözleriyle emeklilerin yaşadığı tablo özetlenirken, barınma ve sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

Kadıköy’de açıklamayı okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası MYK üyesi Metin Tekiz, ülkede yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda derin bir demokrasi krizi yaşandığını belirtti. Tekiz, “Seçilmişler görevden alınıyor, halkın iradesi gasp ediliyor. Yargı siyasallaştırılmış durumda. Demokrasi yoksa ekmek de yoktur, hukuk yoksa yaşam da yoktur” dedi.

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Tekiz, “Gerçek enflasyon pazarda, faturada, kirada yaşanıyor. Akaryakıta gelen zam iğneden ipliğe yansıyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları katlanıyor, ekmek bile lüks hale geliyor” diyerek iktidarın zam politikalarını eleştirdi.

Açıklamalarda yalnızca ekonomik değil, siyasal tabloya da vurgu yapıldı. Kayyum atamaları, yargının siyasallaşması ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar eleştirilirken, “Demokrasi yoksa ekmek de yoktur, hukuk yoksa yaşam da yoktur” ifadeleri öne çıktı.

***

İNSANCA YAŞAM

• 7 ilde düzenlenen mitinglerde Tüm Emeklilerin Sendikası, taleplerini şu şekilde sıraladı:

• Her emekli aylığına acilen 20.000 TL seyyanen zam yapılmalıdır.

• Emeklileri sefalete mahkûm eden 5510 sayılı yasa değiştirilmeli; en düşük emekli aylığı, en düşük memur aylığına eşitlenmelidir.

• Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca emeklilerin sendikal örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır.

• Mevcut ikramiyeyle bir horoz dahi alınamamaktadır; ikramiyeler asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

• İntibak yasası çıkarılmalı, EYT’lilerin hak kayıpları giderilmeli ve sağlıktaki katkı payları kaldırılmalıdır.

• Sendika son olarak “Amasız fakatsız birleşelim” çağrısıyla mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.