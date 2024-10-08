Sefalette eşitlendiler: Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına denk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 17 bin 2 liralık ücretin reel alım gücü ekim başı itibarıyla 12 bin 514 liraya düştü. Temmuzda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü de yerinde durmadı, 3 ayda bin 24 lira eriyerek 11 bin 476 TL’ye geriledi.

Tüketici enflasyonu TÜİK’in resmi verileriyle temmuzdan bu yana yüzde 8.92, yıl başından bu yana ise yüzde 35.86 arttı. Dolayısıyla yılın başında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin alım gücü 9 ayda 4 bin 488 lira birden eriyerek 12 bin 514 liraya kadar düştü.

Yılın sonuna kadar ufukta ara zam görünmediği için yılın sonunda asgari ücretin alım gücü yaklaşık 11 bin lira seviyesine gerileyecek.

EMEKLİ DE MEMUR DA KAYBETTİ

Temmuzda 2 bin 500 lira ara zam yapılan en düşük emekli aylığı da 3 ay önce 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak aradan geçen bu sürede enflasyon TÜİK’e göre yüzde 8.92 arttı. Böylece en düşük emekli aylığının alım gücü bin 24 lira azalarak 11 bin 476 liraya düştü.

Temmuz zammından bu yana üniversite mezunu memurun maaşı 3 bin 486 lira eriyerek 42 bin 570 liradan 39 bin 84 liraya, öğretmen maaşı da 41 bin 844 liradan 38 bin 417 liraya düştü. Hizmetli maaşında ise 2 bin 986 lira erime oldu.

Kaynak: Sözcü