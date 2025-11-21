Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi’nde eğitimler sürüyor

Seferihisar Belediyesi, Can Yücel Tohum Merkezi’nde yerel tohum üretimi ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, geleceğin bilinçli üreticileri olan çocuklara yönelik düzenlediği tohum atölyeleriyle sürdürülebilir tarım bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Işıkkent Eğitim Kampüsü öğrencileri merkezde misafir edildi. Öğrenciler, uzman ekiplerin rehberliğinde yerel tohumun önemi, tohumun saklanma koşulları ve ekim süreçlerine ilişkin detaylı bilgi aldı. Atölye sonunda çocuklar kendi tohum ekimlerini gerçekleştirerek doğayla doğrudan temas kurma fırsatı buldu.

Belediye yetkilileri, yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.