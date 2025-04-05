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Seferihisar beyaza büründü

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 10:46
  • Giriş: 05.04.2025 10:46
  • Güncelleme: 05.04.2025 10:46
Kaynak: İHA
Seferihisar beyaza büründü

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Sesleri duyan vatandaşlar ise evlerinin balkonuna çıkarak yağan doluyu izledi.

Dolu yağışının ardından beyaza bürünen sokaklar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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