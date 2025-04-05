Seferihisar beyaza büründü
Kaynak: İHA
İzmir’in Seferihisar ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Sesleri duyan vatandaşlar ise evlerinin balkonuna çıkarak yağan doluyu izledi.
Dolu yağışının ardından beyaza bürünen sokaklar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.