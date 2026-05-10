Seferihisar'da 14. Yerel Tohum Takas Şenliği gerçekleşti: Tarımsal bağımsızlık vurgusu

Seferihisar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 14. Yerel Tohum Takas Şenliği, Ürkmez Meydanı’nda coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyeler, üreticiler, kooperatifler ve binlerce yurttaş; atalık tohumları yaşatmak, üretime sahip çıkmak ve tarımsal bağımsızlığa dikkat çekmek için Seferihisar’da bir araya geldi.

Seferihisar Belediyesi Atatürk Bando Dinletisi ile başlayan programda, İzBB Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun gösterileri, halk oyunları ekipleri, zeybek gösterileri ve Nilay Dikay konseri yoğun ilgi gördü. Üretici pazarı, kooperatif stantları, çocuklara yönelik fide eğitimi, geri dönüşüm atölyeleri ve fide dağıtımıyla şenlik tam anlamıyla bir dayanışma festivaline dönüştü. Şenliğin en dikkat çeken bölümü ise binlerce yurttaşın katıldığı fide ve yerel tohum dağıtımı oldu.

Programda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenliğin yalnızca bir festival değil, toprağa ve üretime sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. Yetişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “14 yıldır her Mayıs ayında burada yalnızca bir festival düzenlemiyoruz. Burada bir mücadeleyi, bir dayanışmayı ve toprağa sahip çıkma iradesini büyütüyoruz. 14 yıldır tohumu toprakla, insanı doğayla buluşturuyoruz.”

Her yıl yaklaşık 30 bin yurttaşı Seferihisar’da ağırladıklarını belirten Yetişkin, bugüne kadar milyonlarca fide ve tohumun yurttaşlarla buluşturulduğunu söyledi. Yetişkin, “Bu şu demek; milyonlarca kez toprağa dokunuldu, milyonlarca kez umut yeniden ekildi. Çünkü biz biliyoruz; tohum yaşarsa toprak yaşar, toprak yaşarsa üretim yaşar, üretim yaşarsa halk yaşar” dedi.

“TESLİM OLMADIK”

Konuşmasında Türkiye’deki tarım politikalarına da dikkat çeken Yetişkin, yerel tohumların ve küçük üreticinin giderek daha fazla baskı altında kaldığını ifade etti. Yetişkin, “Yerel tohumu değersizleştirdiler. Çiftçiyi dışarıdan alınan hibrit tohumlara mahkûm etmeye çalıştılar. Küçük üreticiyi artan maliyetlerin altında ezdiler. İnsanlar toprağını işleyemez hale geldi, köyünü bırakıp gitmek zorunda kaldı. Tarım alanlarını madenlere, enerji projelerine ve büyük şirketlere teslim ettiler. Ama biz buna teslim olmadık” diye konuştu.

“Bu topraklar sahipsiz değil” diyerek meydandaki binlerce kişiye seslenen Yetişkin, yerel tohumun bağımsızlık anlamına geldiğini vurgulayarak, “Atalık tohum yalnız değildir dedik. Çünkü yerel tohum bağımsızlıktır. Üretim özgürlüktür. Toprağına sahip çıkan bir halkı hiçbir güç teslim alamaz” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanından şenliğe katılan belediyelere, üreticilere, kooperatiflere ve kadın üreticilere teşekkür eden Yetişkin, Seferihisar’ın atalık tohumu korumaya ve üreticiyi desteklemeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Bir ülkenin geleceği betonla değil; üreten köylüsüyle, yaşayan toprağıyla, korunan tohumuyla var olur. 14 yıldır olduğu gibi bundan sonra da atalık tohumu korumaya, üreticiyi desteklemeye ve toprağın sesini büyütmeye devam edeceğiz.”