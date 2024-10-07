Seferihisar'da 4. Çocuk Festivali

Seferihisar 4. Çocuk Festivali'nde çocuklar bir kez daha doğayla buluştu. “Suyu Koru, Geleceği Koru” sloganıyla düzenlenen festival, yüzlerce çocuğa suyun hayati önemini öğretidi.

Festivalde çocukların aktif katılımını teşvik etmek ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla alternatif eğitim yöntemleri kullanıldı. Eğitmenler ve yerel sanatçılar tarafından gün boyu yürütülen 17 farklı atölyede, çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Festivalde çocuk ve doğa şarkılarıyla tanınan sanatçı Banu Kanıbelli’nin çocuklarla birlikte yazıp bestelediği şarkıyı seslendirdiği bir mini konser gerçekleşti.

ÇOCUKLAR SU İÇİN BULUŞTU

Ana teması “suyu korumak” olan festivalde çocuklar kişisel su tüketimlerini hesaplayarak su ayak izini keşfettiler ve su tasarrufu konusunda bilinç kazandılar. "Çocuk Hakları Atölyesi" ile suya erişim hakkını ve bu konudaki evrensel haklarını öğrenirken, geleceğin duyarlı bireyleri olma yolunda önemli bir adım attılar.

Tohum topu atölyesinde, kendi elleriyle hazırladıkları tohum toplarıyla doğaya katkı sağlayarak, doğanın döngüsüne aktif bir şekilde katılmanın ve çevreyi korumanın yollarını öğrendiler.

İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİ DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞTI

Seferihisar Çocuk Festivali’nde çocuklar festival hazırlıklarında ve organizasyonunda aktif yer aldı. Festival alanı mahalleli çocuklarla birlikte, Seferihisar Tepecik İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan görsellerle süslendi. Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri gün boyunca organizasyonda sorumluluk alarak festivale katılan çocuklarla dayanışma sergiledi. Çocukların aktif katılımıyla gerçekleşen festival, eğlencenin ve çevre bilinci geliştirmenin ötesinde, çocuklara sosyal bir sorumluluğu paylaşma yönünde farklı bir deneyim sundu.

İMECE USULÜ FESTİVAL

Keçi Derneği’nden Baha Okar açılış konuşmasında, bu renkli festivalin pek çok kişi ve kurumun imece usulü katılımıyla düzenlenebildiğine dikkat çekti ve KEÇİ Derneği gönüllülerinin yanı sıra, her türlü destekleri için Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e, Tepecik Mahallesi Muhtarı Azat Aktaş’a, destekleyici işbirlikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Okul Müdürlüklerine ve yaptıkları katkılarla festivalde çocuklara armağanlar dağıtılmasını sağlayan kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu.