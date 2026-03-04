Seferihisar’da ABD-İsrail saldırısına tepki

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Seferihisar Demokrasi Platformu da saldırılara tepki göstermek için eylem gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamada, “Emperyalist güçlerle her türlü bağımlılık ilişkisine son verilmelidir. Ülkemiz ve bölgemiz için tehdit oluşturan NATO ve ABD askeri üsleri kapatılmalıdır. İsrail ile olan ticari ilişkiler sonlandırılmalıdır. Emperyalizmin kendi çıkarlarını bölgede hakim kılmak, petrol ve silah tüccarlarının kan üzerine kurulu imparatorluklarını sürdürmek üzere kurgulanmış bir saldırının, ileri sürüldüğü üzere İran halkının özgürlük arayışı ya da nükleer tehditle hiçbir ilgisinin olmadığını herkes biliyor” denildi.

HALKLARIN BİRLEŞİK MÜCADELESİNİ ESAS ALACAĞIZ

Açıklamada şunlar belirtildi: “Halklar, emperyal hesaplar ile teokratik baskı rejimleri arasında sıkıştırılamaz. Savaşın büyümesi başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin yaşamını tehdit etmekte, sağlık ve eğitim altyapısını tahrip etmekte, göç ve yerinden edilme riskini artırmaktadır. Yeni bir bölgesel çatışma dalgası, milyonlarca insan için derin bir insani kriz anlamına gelecektir. Bunun bedelini yine kadınlar, yoksullar, emekçiler ve en savunmasız kesimler ödeyecektir. Militarizme ve emperyalist güçlerin sivilleri de hedef alan saldırganlığına karşıyız. Savaşa karşı barışı, emperyalizme, militarizme ve bölgesel savaş politikalarına karşı halkların birleşik mücadelesini esas almaya devam edeceğiz.”