Seferihisar’da Çocuk Festival’i 5. kez düzenleniyor

Seferihisar’ın Tepecik Mahallesi’nde, çocukların özgürce üreteceği ve paylaşacağı 5. Çocuk Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Bu yılın teması “Orman ve Ağaçlar” olarak belirlendi. Çocuklar, ormanın çeşitliliğini ve ağaçların yaşamımızdaki yerini eğlenerek deneyimleyecek.

Festival, bu yıl da Seferihisar’ın Tepecik Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Organizasyonu Keçi Derneği, Seferihisar Belediyesi, Seferi Keçi Dergisi, Tepecik Muhtarlığı ve yerel sivil toplum örgütleri el birliğiyle üstleniyor. Festival, 11 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 – 17.00 arasında Tepecik Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek.

Festival komitesi, temanın seçilme gerekçesini şu şekilde açıkladı: “Geçtiğimiz yıl Seferihisar’da yaşadığımız orman yangınları hepimizi derinden etkiledi. Bu yıl çocuklarla birlikte ağaçların ve ormanların yaşamımızdaki yerini yeniden hatırlamak, doğayla bağımızı güçlendirmek istedik.”

Festivalin yaklaşımı, çocuklara eşitlikçi ve katılımcı bir alan sunmak. Çocukların inisiyatif almasını ve kendi üretim süreçlerini sahiplenmesini önemseyen festivalde, yürütücüler daha çok rehberlik rolü üstleniyor. Yereldeki Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri de sosyal sorumluluk bilinciyle festivale destek veriyor; çocuklarla yan yana üretim sürecinde yer alıyor.

Festivalin hazırlıkları da katılımcı bir anlayışla ilerliyor. Yerel gönüllüler ve gençler, festivalin hem organizasyonunda hem de alan düzenlemelerinde rol alıyor. Alan, doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerle süslenecek; atölyeler, çocukların üretimine rehberlik edecek.

FESTİVALDE NELER VAR?

Masal ve ritimden yaprak baskısına, ahşap boyamadan seramiğe; tahta baskıdan keçe ve ileri dönüşüme; dramadan arıların dünyasına kadar birçok atölye programda yer alıyor. Gün boyu açık olacak serbest masalarda ise çocuklar hayal güçlerini özgürce ortaya koyabilecek.

Festival, her yıl olduğu gibi ekolojik bir anlayışla hazırlanıyor. Bu yıl ayrıca Can Yücel Tohum Merkezi, TEMA Vakfı Seferihisar Temsilciliği ve Anart Gösteri ve Sanat Merkezi de atölyeleriyle katkı sunuyor. Yerel kurumların desteğiyle festivalin zenginliği ve çeşitliliği daha da artıyor. Seferihisar Çocuk Festivali, çocukların kendilerini ifade edebileceği, doğayı hissedebileceği ve birlikte üretmenin keyfini yaşayacağı bir gün sunuyor.