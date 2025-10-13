Seferihisar’da çocuklar ormanın çağrısına kulak verdi

Beş yıldır Seferihisar’da düzenlenen Çocuk Festivali, her yıl artan katılım ve büyüyen bir dayanışmayla yoluna devam ediyor. Kültür, sanat ve ekoloji temalarını çocuklarla buluşturan festival, bu yıl da yüzlerce çocuğu bir araya getirdi.

Bu yılın teması özellikle bu yaz Ege Bölgesi’nde ve Seferihisar çevresinde yaşanan orman yangınlarının ardından, doğal yaşamı koruma bilincini güçlendirmek ve ekolojik sorumluluğu paylaşmak amacıyla “Ormanın Çağrısına Kulak Ver!” olarak belirlendi.

Festival, çocukların üretimle öğrenmesini; doğayı koruma ve yaşatma sorumluluğunu paylaşan bireyler olarak büyümelerine katkı sağlamayı amaçladı. Tepecik Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar gün boyunca doğa dostu atölyelerde üretim yaptı, öğrendi ve birlikte eğlendi.

Festivalin organizasyonu Keçi Derneği, Seferihisar Belediyesi, Tepecik Mahallesi Muhtarlığı ve Seferi Keçi Dergisi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival, çocuklara eşitlikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir öğrenme alanı sundu.

Festivalde atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlayan ve doğa dostu bir yaklaşımla planlandı. Tüm festival alanı da aynı anlayışla, ekolojik duyarlılıkla tasarlandı.

Çocuklar, el emeğini, hayal gücünü ve keşfetme becerilerini bir araya getirdikleri deneyim alanlarında üretim yaptılar. Doğal malzemelerle çalıştıkları atölyelerde dokunarak, renklendirerek, şekillendirerek öğrendiler. Kumaş, ağaç, toprak ve bitki gibi doğanın sunduğu malzemeleri kullandıkları bu süreçte; keçe, tahta baskı, ahşap boyama, yaprak baskı, ileri dönüşüm, seramik ve resim çalışmalarıyla üretmenin farklı biçimlerini deneyimlediler.

Bu yıl festival alanında Keçi Derneği üyelerinin yürüttüğü atölyelerin yanı sıra, Can Yücel Tohum Merkezi, TEMA Vakfı Seferihisar Temsilciliği ve Anart Gösteri ve Sanat Merkezi de yer aldı. Can Yücel Tohum Merkezi, tohumdan fidana uzanan yaşam döngüsünü anlatan bir atölye düzenlerken; TEMA Vakfı çocuklarla birlikte hem “Ağaçları Tanıyoruz, Seviyoruz” hem de “Arılar Varsa Yarınlar Var” atölyelerini gerçekleştirdi. Anart Gösteri ve Sanat Merkezi ise drama ve oyun yoluyla çocukları ormanın derinliklerine götürdü.

Festivalin hazırlıkları bu yıl da katılımcı bir anlayışla yürütüldü. Keçi Derneği üyelerinin festival öncesi ürettikleri renkli bez flamalar ve doğal dokularla yapılan süslemelerle şekillenen alan, çocukların hayal gücüyle birleşerek canlı bir bahçeye dönüştü.

Üç yıldır sürdürdükleri sosyal sorumluluk desteğini bu yıl da devam ettiren Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri de festivalin gönüllü ekibinde yer aldı. Gençler, çocuk atölyelerinde rehberlik etti, alan düzenlemelerinde görev aldı.

ÇOCUKLARDAN ORTAK ESER: BİR ORMAN AĞACI

Festivalin sonunda çocuklar, serbest masada birlikte küçük bir “orman ağacı” hazırladılar. Renkli kartonlar, yapraklar ve dal parçalarıyla oluşturdukları bu ağaç, festivalin simgesi haline geldi. Her çocuk, ağacın dallarına kendi mesajını bıraktı.

Gün boyunca süren seramik atölyesi, serbest masa etkinlikleri ve tohumdan ağacı tanıma oyunu, çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Karikatür, ahşap baskı, keçe bileklik yapımı, ahşap boyama, masal ve ritim atölyesi, ileri dönüşüm çalışmaları ve çocukların kendi “ormanlarını” tasarladıkları sanat atölyesi ile doğal yüz boyama etkinlikleri de festivalin neşesini artırdı.

Masal atölyesinde yürütücüler, kendi yaptıkları müzik eşliğinde, Teos Antik Kenti’nde bulunan Umay Nine ve zeytin ağacını konu alan hareketli bir masal anlattılar. Çocuklar müziğe ve hikâyeye coşkuyla eşlik etti. Seferihisar’da doğa, çocuk ve sanatın buluştuğu bu özel gün; üretimin, paylaşımın ve neşenin iç içe geçtiği bir festival olarak hafızalara kazındı.