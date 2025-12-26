Seferihisarlılardan Sığacık Marina’nın büyümesine itiraz

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Teos Yat Limanı’nın kapasite artışına yönelik proje, bölge halkı ve bilim insanlarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Seferihisarlı yurttaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan ÇED raporuna itiraz dilekçelerini Seferihisar Kaymakamlığı’na teslim etti. Dilekçeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilmek üzere kayda alındı.

Yurttaşlar, projeye yönelik itirazlarının temelinde, yerel yönetimlerin uyarılarının dikkate alınmaması, sit alanları ve koruma süreçlerindeki belirsizlikler, Alaçatı–Sığacık kıyılarının taşıdığı ekolojik hassasiyet ve Sığacık Körfezi’nin taşıdığı deprem ve tsunami riski bulunduğunu ifade etti.

İtiraz dilekçelerinde, Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kapasite artışının balıkçılığı, ulaşımı, kıyı kullanımını ve kentin planlama dengesini olumsuz etkileyeceğine dair görüşlerine rağmen nihai karar verilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca proje alanının kentsel ve arkeolojik sitlerle ilişkisi nedeniyle, koruma süreçleri tamamlanmadan bu ölçekte bir uygulamaya gidilmesinin ciddi sakıncalar barındırdığı belirtildi.

Seferihisarlılar, Alaçatı–Sığacık kıyılarının Akdeniz foku başta olmak üzere çok sayıda canlı türü için önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, kapasite artışının bu hassas ekosistem üzerinde yaratacağı etkilerin yeterince ortaya konulmadığını ifade etti. Bölgenin geçmişte yaşadığı depremler ve tsunami etkileri hatırlatılarak, afet riskinin ÇED sürecinde daha bütünlüklü biçimde değerlendirilmesi gerektiği de dile getirildi.

Dilekçe teslimi sırasında yapılan açıklamada, itirazın temel amacının Sığacık Koyu’nun, Seferihisar’ın ve bu bölgede yaşayan insanların geleceğini korumak olduğu vurgulandı. Projenin mevcut haliyle Seferihisar halkının gerçek ihtiyaçlarına karşılık vermediği, kamu yararının ortaya konulmadığı, Seferihisar Belediyesi’nin de bu hafta içinde projeye karşı itirazını yaptığı ifade edildi.