Şeffaflık için komisyon talebi

Haber Merkezi

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, PKK’nin silah bırakmasını hedefleyen “Terörsüz Türkiye” sürecinin TBMM odaklı ve şeffaf yürütülmesi, sürecin sabote edilmemesi, siyasi çıkar hesaplarına kurban gitmemesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na önerge sundu. Komisyon kurulmasına ilişkin verilen önergenin gerekçesi şöyle:

“Söz konusu yeni süreç, Türkiye’de barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik bir dönüm noktasıdır. Fakat geçmiş tarihlerde PKK terörünün sonlandırılması amacıyla atılan adımların ve başlatılan süreçlerin başarısızlıkla sonuçlandığını göz önünde bulundurarak, hareket etmeliyiz.”