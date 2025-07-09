Şeftaliyi zirai don vurdu: Verim yüzde 90 düştü

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’yi içine alan Çukurova bölgesinde zirai don nedeniyle ciddi oranda verim kaybı yaşanan sert çekirdekli meyvelerden şeftalide hasat başladı. Adana’nın Kozan ilçesinde 35 dönümlük bahçede yapılan hasatta verim kaybının yüzde 90’a ulaştığı belirtildi. 100 ton ürün beklenen bahçeden yaklaşık 10 ton civarında hasat gerçekleşti. Hasat edilen şeftalinin kilogramının 50 TL’den alıcı bulduğu ifade edildi.

VERİM YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, 35 dekar arazisinde yaşanan iklim afeti nedeniyle ciddi oranda verim kaybı yaşadığını söyledi. Şubat ayındaki donla başlayan sürecin Nisan’daki kar yağışıyla zirveye çıktığını belirten Kurtaran, "Çukurova’daki tüm meyveler zarar gördü. Bizim bahçemiz 750 rakımda. Yeni açan çiçekler soğukta yandı. Ardından dolu vurdu ama sigortamız vardı, en azından oradan karşılığını alacağız. Asıl zararı 11-13 Nisan arasında yağan karda yaşadık. 100 ton verim beklerken şu an 10 ton bile alamadık" dedi.

HİÇBİR BAHÇEDE KİRAZ YOK

Kurtaran, özellikle sert çekirdekli meyvelerde ciddi zarar olduğunu belirterek, "Şu an bölgede kimsede doğru düzgün meyve kalmadı. Çukurova, Pozantı, Saimbeyli başta olmak üzere kiraz hiçbir bahçede yok. Hasat ettiğimiz az miktardaki ürünü de dolu vurdu. Bugün hasat edilen şeftalimiz de şu an piyasada hiç ürün olmadığı için talep görüyor" ifadelerini kullandı.

SİGORTA MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK

Çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin sigorta maliyeti olduğunu vurgulayan Kurtaran, "Bahçemizin üretim maliyeti 500-600 bin TL. Biz sadece dolu sigortası yaptık. Asıl darbeyi Nisan ayında yağan kar yağışında donla yaşadık. Eğer dolu ve don ikisini birden sigortalasaydık, 200 bin TL prim ödeyecektik. Bu da çiftçi için büyük yük. 3 milyonluk aracı 50 bin TL’ye sigortalıyoruz ama 2-3 milyon değerindeki bahçeye 200 bin TL prim isteniyor. Bu da şu an çiftçide ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu yıl yaşanan don ve dolu olayı nedeni ile Çukurova bölgesi için bir çok üründe rekolte kaybı ve bir çok bahçede sert çekirdekli ürünlerde üretim olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.