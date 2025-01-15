Sehem ne demek? Neye sehem denir?

Sehem, Arapça kökenli bir kelime olup Türkçede "pay, hisse veya ortaklık" anlamında kullanılmaktadır. Özellikle hukuk, ekonomi ve dini metinlerde sıkça karşılaşılan bu terim, bir varlıktan veya değerden bir kişiye düşen payı ifade eder. Sehem nedir sorusunun yanıtı, hem maddi hem de manevi paylaşım bağlamında değerlendirilir. Örneğin, bir miras paylaşımı sırasında, her bireye düşen hisse, "sehem" olarak adlandırılabilir.

SEHEM HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Sehem kelimesi, farklı alanlarda farklı anlamlar taşıyabilir. Ekonomide sehem, bir şirketin hisseleri veya bir yatırımdaki ortaklık payı olarak ifade edilir. Örneğin, borsa işlemlerinde, bir şirketin belirli bir oranda hisse sahibi olan kişilere sağladığı kazanç "sehem geliri" olarak tanımlanabilir. Hukukta sehem, genellikle miras paylaşımında veya mal varlığı dağılımında bir tarafın hakkına düşen pay anlamında kullanılır. İslami hukuktaki terimlerde ise "sehem," zekat veya miras gibi konularda kişilere ayrılan payları ifade eder.

GÜNLÜK HAYATTA SEHEM KULLANIMI

Günlük dilde sehem ne anlama gelir? diye sorulursa, bu kelimenin daha çok "paylaşım" veya "hisse" anlamında metaforik bir kullanıma sahip olduğu görülebilir. Örneğin, bir işin sonucundaki başarıyı paylaşmak isteyen bir kişi, "Bu başarıda herkesin bir sehmi var" diyerek ortak katkıyı ifade edebilir. Ayrıca, edebi metinlerde ve atasözlerinde, "sehem" kelimesi manevi bir paylaşım veya kaderdeki pay anlamında da kullanılabilir.

Sehem kelimesi, hem günlük dilde hem de uzmanlık gerektiren alanlarda sıklıkla kullanılan anlamlı bir terimdir. Sehem nedir ve nerelerde kullanılır? gibi soruların yanıtları, bu kavramın kültürel ve teknik anlamda önemini ortaya koymaktadır.