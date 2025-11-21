Şehir hamamı gibi Rektörlük

Makam odasına banyo yaptıranlar kervanına Sinop Üniversitesi Rektörü de katıldı. Ancak bu sefer Rektör sadece kendisi için değil Rektör Yardımcıları ile Genel Sekreteri için de banyo yaptıracak.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 2 Aralık’ta Sinop Üniversitesi, yeni rektörlük binası yapımı için ihale düzenleyecek. İhale dosyasında yer alan mimari projede, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in makam odasının arkasında dinlenme odası ile banyo da yapılacak. Dinlenme odasında koltuklar ve televizyon köşesi olacak. Ayrıca Rektör Taşdemir’in makam odasındaki masasının haricinde bir de imza köşesi adı altında bir masası da olacak.

GİYİNME ODASI BİLE VAR

İnşa edilecek binada, bir Rektör Yardımcısı için de banyo ve dinlenme odası, iki Rektör Yardımcısı için de banyo ile giyinme odası yapılacak.

Üniversitenin Genel Sekreteri’nin makam odasının arkasında da yine dinleme odası ile banyonun yer alacağı belirtildi. Rektör Taşdemir’in makam odasının hemen karşısında da sekiz kişilik bir özel yemek salonu yapılacak.

BANYO SEVDALISI REKTÖRLER

Öte yandan Kayseri Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi’nde de benzer uygulamalara imza atıldı.

Kasım 2024’te Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü koltuğunda oturan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, makam odasını ve makam katını yenilemek için milyonlarca lira harcadığı anlaşılmıştı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 6 milyon TL karşılığında Rektör Karamustafa ile özel kalem müdürünün makam odası yenileneceği, Rektör Karamustafa’nın odası iki kat büyütüleceği, makam odasının arkasına ise dinlenme odası ile banyo yapılacağı ifade edilmişti.

BirGün 16 Kasım 2025’te de “Rektör Bey’in banyosu olacak” başlıklı haberiyle TOKİ’nin Dicle Üniversitesi’ne 123 milyon TL’ye yeni rektörlük binası yaptıracağını ve Eski AKP Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi olan Rektör Kamuran Eronat’ın odasında banyo da yer alacağını” haberleştirdi.

Dicle Üniversitesi, haberin ardından bir yazılı açıklamada yaparak banyo yapılacağı doğrulandı. Açıklamada, “Söz konusu rektörlük projesinde WC&duşun bulunduğu bölüm toplam 6 metrekarelik (1x2 metre duş) bir alanı kapsamaktadır… Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır” denilmişti.