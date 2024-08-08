Şehir hastanelerinde boş alan vurgunu

İktidarın, Kamu-Özel İşbirliği modeli ile milyarlarca lira para harcayarak inşa ettirdiği şehir hastanelerinin boş duran kapalı alanları için dolarla para ödediği ortaya çıktı. Hastanelerin kiraları ise metrekare üzerinden hesaplanıyor.

İhaleleri yandaş şirketlere verilen, kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı şehir hastaneleriyle ilgili skandallar bitmiyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle kira ve hizmet bedeli ödenerek şirketlere işlettirilen şehir hastanelerinde kiralar metrekare bazında hesaplanıyor.

Ancak bu hastanelerin kapalı alanları ölçülürken poliklinikler, bölüm servisleri, hasta odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tıbbi görüntüleme odaları, hasta kabul alanları gibi doğrudan sağlık hizmeti verilen yerlerin yanı sıra devasa boş ve geniş alanlar da hesaba katılıyor.

Bu durumda, doktor ve teknik personelin servisten servise gidebilmek için scooter kullanmak zorunda kaldığı, poliklinik hastalarının servisler arasında golf arabalarıyla taşındığı devasa alanlar dahil hastanelerin tüm kapalı alanları sağlık hizmeti veriliyormuş gibi kira hesabına dahil edildi.

ÇARPIK TABLO

Şehir hastanelerindeki çarpık tabloya dikkat çeken CHP eski Milletvekili Fikret Şahin, Türkiye’deki 28 bin 548 yataklı 18 şehir hastanesinin kapalı alan büyüklüğünün 8 milyon 932 metrekareye ulaştığını söyledi.

Yatak başına düşen kapalı alanın ortalama 313 metrekare olduğunu, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde kapalı alanın 375 metrekare ile rekor düzeye ulaştığını anlatan Dr. Şahin, “İhtiyacın çok üzerinde kapalı alan yapılması hastane şirketlerine gereğinden çok fazla ödeme yapılmasına neden oluyor” dedi.

"BU HASTANELER ACİLEN KAMULAŞTIRILSIN"

Hesapsız yapılan şehir hastaneleri yüzünden halkın parasının adeta şirketlere akıtıldığını ifade eden CHP eski Milletvekili Fikret Şahin, kiraların dövizle hesaplanıp her yıl dolar enflasyonuyla artırılması ile bütçe hesaplarının da alt üst olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan şehir hastane sorununa çözüm bulmasını beklediklerini söyleyen Şahin, “2023’te 27.7 milyar lira kira ödenen şehir hastanelerine bu yıl 37.3 milyar ödenecekti. Ancak ödemenin şimdiden 57.6 milyara çıkacağı anlaşıldı. Bu hastaneler acilen kamulaştırılmalı” dedi.