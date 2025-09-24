Şehir hastanelerinde hizmet aksıyor: Randevu ve sonuç krizi Sayıştay’a takıldı

Sayıştay Başkanlığı’nın 2024 yılına ait Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu yayımlandı. Raporda Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan, bütçede karadelik etkisi yaratan, kur farklarından dolayı maliyeti sürekli artan ve kökleşmiş devlet hastanelerin kapatılmasına neden olan Şehir Hastaneleri’ndeki işleyişe ilişkin sorunlar yer aldı.

KÖİ modeli ile işletilen şehir hastanelerinde görüntüleme hizmetlerine ilişkin randevu verme ve laboratuvar hizmetlerine ilişkin sonuç sürelerinde önemli düzeyde gecikmelerin meydana geldiği tespit edildi.

Yüklenici şirketlerin sözleşmeye göre MR, tomografi röntgen gibi görüntüleme işlemlerine ilişkin randevuları en fazla 3 gün, radyoterapi randevularını 15 gün içinde vermek, acil vakaları ise derhal işleme alması gerekiyor. Ancak Sayıştay, bazı şehir hastanelerinde görüntüleme sürelerinin aşıldığını tespit etti. Diğer yandan laboratuvar sonuç verme sürelerinde de azami sürelerin bazı test gruplarında önemli düzeyde aşıldığı tespit edildi.

RANDEVU GECİKMELERİ BİLDİRİLMEDİ

Ayrıca randevu ve sonuç verme gecikmelerinin büyük çoğunluğu için ilgili hizmet seviyesi anlaşması parametresinden çağrı açılarak yardım masasına bildirim yapılmadığı ve hizmet hata puanı hesaplanmadığı görüldü.

Sayıştay, gecikmelerin sebebinin araştırılarak çözüm bulunması ve yaşanan gecikmelerle ilgili hizmet seviyesi anlaşması parametresinden çağrı açılarak hata puanı ve ceza kesintisi gibi yaptırım mekanizmalarının uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

CİHAZLAR ALINMADI

Öte yandan Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle işletilen bazı şehir hastanelerinde şirketlerin, sözleşmelerde açıkça üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmediği de bulgular arasında yer aldı. Görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde kullanılacak cihaz ve sistemlerin şirketler tarafından sağlanması gerekiyordu.